Рузиль Минекаев сыграет главную роль в экранизации поэмы «Руслан и Людмила»

Роль Людмилы в фильме исполнит Алена Долголенко. В актерский состав картины также вошли Евгений Стычкин (Черномор) и Александр Робак (князь Владимир). Режиссером проекта выступит Егор Чичканов, который также стал соавтором сценария вместе с Денисом Даниловым. Проектом занимаются компания «Марс Медиа» и фонд «Кинопрайм». Съемки пройдут в Москве. Выход фильма в прокат запланирован на 2027 год.