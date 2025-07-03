Рузиль Минекаев сыграет главную роль в экранизации поэмы «Руслан и Людмила»

Актер Рузиль Минекаев сыграет главную роль в фэнтези «Руслан и Людмила», основанном на поэме Александра Пушкина, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Съемки фильма уже начались.
Роль Людмилы в фильме исполнит Алена Долголенко. В актерский состав картины также вошли Евгений Стычкин (Черномор) и Александр Робак (князь Владимир). Режиссером проекта выступит Егор Чичканов, который также стал соавтором сценария вместе с Денисом Даниловым. Проектом занимаются компания «Марс Медиа» и фонд «Кинопрайм». Съемки пройдут в Москве. Выход фильма в прокат запланирован на 2027 год.
По сюжету простой парень Руслан встает на защиту Людмилы, когда ее отец князь Владимир хочет выдать дочь замуж за одного из витязей. Против воли отца девушка влюбляется в Руслана, но колдун Черномор похищает Людмилу, чтобы отомстить князю.
В апреле вышел дебютный трейлер нового «Буратино» с Марком Эйдельштейном, Рузилем Минекаевым и Федором Бондарчуком. В прокате фильм стартует 1 января 2026 года.