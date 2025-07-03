Трех бывших топ-менеджеров Ubisoft приговорили к условному сроку за домогательства на работе

В Лондоне повесили 120-килограммовую фигуру Супермена на самом высоком здании Западной Европы
Тим Бертон работает над новым анимационным фильмом
Эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке
77-летняя американка купила каюту на корабле, чтобы провести пенсию в путешествиях
«Простая случайность» Джафара Панахи выйдет в России. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь»
GONE.Fludd выпустит альбом нейроремиксов
Индиец одновременно устроился в несколько ИИ-стартапов, ничего не делая ни в одном из них
Деми Мур, Тимоте Шаламе и Майли Сайрус получат звезды на Аллее Славы в Лос-Анджелесе
Роскачество выявило нарушения у 18 популярных брендов женских купальников
Брэд Питт призвал молодых актеров не играть во франшизах или супергеройских фильмах
«Два обреза», «Казускома» и Errortica — фестиваль «Круто» пополнил лайнап
Площадь гастропространств в Москве превысила 200 тыс. квадратных метров
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП
Россияне стали в полтора раза чаще отдыхать в Африке
Косатки делятся с людьми едой, чтобы лучше их узнать: «Им важно увидеть, как мы отреагируем»
Apple начала съемки «Нейроманта» по культовому киберпанк-роману Уильяма Гибсона
Microsoft отменяет игру Perfect Dark и закрывает студию The Initiative
Джеймс Кэмерон раскритиковал Кристофера Нолана за недостаточную демонстрацию трагедии в Хиросиме
В России заявили об устранении угрозы вымирания амурского тигра
Съемки финального сезона «Пацанов» завершены
Автор игры The Last of Us Нил Дракманн больше не будет работать над сериалом HBO
Мариса Абела снимется в новом «Горце»
Джерри Брукхаймер: сиквел «Багрового прилива» находится в разработке
Британка Зара Лаклан пересекла Атлантический океан на гребной лодке за 97 дней
Time Studios выпустит документальную ленту о Стиви Уандере
В Дании женщин обязали участвовать в лотерее на прохождение обязательной военной службы
Исследование: мужчины с лишним весом привлекают женщин больше, чем худые
Lionsgate опубликовала трейлер фильма «She Rides Shotgun» с Тэроном Эджертоном

Трех бывших топ-менеджеров Ubisoft приговорили к условному сроку за домогательства на работе

Фото: Sigmund/Unsplash

Французский суд признал виновными бывших топ-менеджеров Ubisoft, которых обвиняли в домогательствах и буллинге. Всем трем назначили условные сроки и денежные штрафы, пишет The Guardian.

Бывшего вице-президента Ubisoft, 52-летнего Томаса Франсуа признали виновным в сексуальных домогательствах, психологическом преследовании и попытке сексуального насилия. Суд установил, что однажды он привязал сотрудницу к стулу скотчем и затолкнул стул в лифт. Он также заставил девушку в юбке сделать стойку на руках и попытался ее поцеловать. Мужчину приговорили к трем годам колонии условно и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. евро (почти 2 млн рублей).

Бывший креативный директор студии Серж Хаскут получил 18 месяцев условного срока за психологическое насилие и домогательства. В суде посчитали, что мужчина издевался над своими сотрудниками. Он также должен будет заплатить штраф в 45 тысяч евро (2 млн 750 тыс. рублей).

Экс-директор по разработке игр Гийом Патрукс отделался самым мягким наказанием в 12 месяцев условно и штрафу в размере 10 тыс. евро (926 тыс. рублей). Его признали виновным в «психологическом преследовании». В списке его проступков также — угрозы устроить стрельбу в офисе и поджигание бороды одного из сотрудников.

Впервые обвинения стали достоянием общественности в 2020 году. Суд заслушал информацию, что с 2012 по 2020 год в парижском офисе Ubisoft царила токсичная атмосфера буллинга и сексизма, которую одна из сотрудниц сравнила с «мальчишеским клубом, стоящим выше закона». Женщины рассказывали, что в их адрес регулярно звучали комментарии о внешности и одежде, их требовали носить более короткие юбки или худеть, а старшие сотрудники-мужчины делали непристойные жесты. При этом домогательствам подвергались и молодые мужчины.

После огласки президент Ubisoft Ив Гиймо пообещал создать открытую инклюзивную атмосферу на рабочих местах и пресекать неподобающее поведение. Открытое письмо о домогательствах в компании подписали более 100 сотрудников.

Расскажите друзьям