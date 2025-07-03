Трех бывших топ-менеджеров Ubisoft приговорили к условному сроку за домогательства на работе

Французский суд признал виновными бывших топ-менеджеров Ubisoft, которых обвиняли в домогательствах и буллинге. Всем трем назначили условные сроки и денежные штрафы, пишет The Guardian.
Бывшего вице-президента Ubisoft, 52-летнего Томаса Франсуа признали виновным в сексуальных домогательствах, психологическом преследовании и попытке сексуального насилия. Суд установил, что однажды он привязал сотрудницу к стулу скотчем и затолкнул стул в лифт. Он также заставил девушку в юбке сделать стойку на руках и попытался ее поцеловать. Мужчину приговорили к трем годам колонии условно и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. евро (почти 2 млн рублей).
Бывший креативный директор студии Серж Хаскут получил 18 месяцев условного срока за психологическое насилие и домогательства. В суде посчитали, что мужчина издевался над своими сотрудниками. Он также должен будет заплатить штраф в 45 тысяч евро (2 млн 750 тыс. рублей).
Экс-директор по разработке игр Гийом Патрукс отделался самым мягким наказанием в 12 месяцев условно и штрафу в размере 10 тыс. евро (926 тыс. рублей). Его признали виновным в «психологическом преследовании». В списке его проступков также — угрозы устроить стрельбу в офисе и поджигание бороды одного из сотрудников.
Впервые обвинения стали достоянием общественности в 2020 году. Суд заслушал информацию, что с 2012 по 2020 год в парижском офисе Ubisoft царила токсичная атмосфера буллинга и сексизма, которую одна из сотрудниц сравнила с «мальчишеским клубом, стоящим выше закона». Женщины рассказывали, что в их адрес регулярно звучали комментарии о внешности и одежде, их требовали носить более короткие юбки или худеть, а старшие сотрудники-мужчины делали непристойные жесты. При этом домогательствам подвергались и молодые мужчины.
После огласки президент Ubisoft Ив Гиймо пообещал создать открытую инклюзивную атмосферу на рабочих местах и пресекать неподобающее поведение. Открытое письмо о домогательствах в компании подписали более 100 сотрудников.