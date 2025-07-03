Трех бывших топ-менеджеров Ubisoft приговорили к условному сроку за домогательства на работе

Бывшего вице-президента Ubisoft, 52-летнего Томаса Франсуа признали виновным в сексуальных домогательствах, психологическом преследовании и попытке сексуального насилия. Суд установил, что однажды он привязал сотрудницу к стулу скотчем и затолкнул стул в лифт. Он также заставил девушку в юбке сделать стойку на руках и попытался ее поцеловать. Мужчину приговорили к трем годам колонии условно и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. евро (почти 2 млн рублей).