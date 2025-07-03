Тим Бертон работает над новым анимационным фильмом

Бертон начинал карьеру в кино в 70-х как художник-аниматор. Он работал на студии Disney, но ее руководству стиль кинематографиста показался слишком мрачным — и Бертона уволили. Впрочем, спустя некоторое время режиссер продолжил сотрудничество с компанией: ему доверили в частности ремейк мультфильма «Дамбо».