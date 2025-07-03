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Тим Бертон работает над новым анимационным фильмом

Фото: Medios y Media / Getty Images

Американский режиссер Тим Бертон, известный по фильмам «Эдвард Руки-ножницы» и «Сонная лощина», анонсировал новым анимационный проект. Об этом сообщил мексиканский телеканал Milenio.

Во время открытия музея Tim Burton’s Labyrinth в Мехико кинематографист признался, что работает над новым мультфильмом. Бертон не раскрыл детали будущей ленты, но заявил, что ее сценарий будет завершен в ближайшее время.

Тим Бертон выступал автором целой серии культовых анимационных картин, таких как «Кошмар перед Рождеством», «Труп невесты» и «Винсент». Последний фильм под названием «Франкевини» вышел на экраны в 2012 году.

Бертон начинал карьеру в кино в 70-х как художник-аниматор. Он работал на студии Disney, но ее руководству стиль кинематографиста показался слишком мрачным — и Бертона уволили. Впрочем, спустя некоторое время режиссер продолжил сотрудничество с компанией: ему доверили в частности ремейк мультфильма «Дамбо».

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