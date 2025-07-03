Эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке

Интересно, что разницы между всевозможными эмодзи не было: в ходе эксперимента люди одинаково оценивали и сообщения с эмодзи-лицами, и сообщения с другими эмодзи. Хотя исследование основывается на маленькой выборке испытуемых, оно показывает, что эмодзи могут увеличивать удовлетворенность от отношений.