Эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке

Люди склонны оценивать собеседника как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими, если в переписке он использует эмодзи. Об этом пишет издание N+1 со ссылкой на исследование Университета Техас.
В эксперименте участвовали 260 человек. Им предложили посмотреть на 15 текстовых диалогов, представив, что сообщения написал их парень или девушка. Для каждого диалога случайным образом предлагали идентичную версию текста с эмодзи или без них, а затем участники оценивали качества собеседника по опроснику.
Интересно, что разницы между всевозможными эмодзи не было: в ходе эксперимента люди одинаково оценивали и сообщения с эмодзи-лицами, и сообщения с другими эмодзи. Хотя исследование основывается на маленькой выборке испытуемых, оно показывает, что эмодзи могут увеличивать удовлетворенность от отношений.
Apple в марте добавила эмодзи с уставшим лицом и мешками под глазами. Всего появилось восемь новых эмодзи в свежем обновлении iOS. Галерея пополнилась отпечатком пальца, деревом без листьев, корнеплодом, арфой, лопатой, кляксой и флагом острова Сарк.