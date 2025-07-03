77-летняя американка купила каюту на корабле, чтобы провести пенсию в путешествиях

В Лондоне повесили 120-килограммовую фигуру Супермена на самом высоком здании Западной Европы
«Простая случайность» Джафара Панахи выйдет в России. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь»
GONE.Fludd выпустит альбом нейроремиксов
Индиец одновременно устроился в несколько ИИ-стартапов, ничего не делая ни в одном из них
Деми Мур, Тимоте Шаламе и Майли Сайрус получат звезды на Аллее Славы в Лос-Анджелесе
Роскачество выявило нарушения у 18 популярных брендов женских купальников
Брэд Питт призвал молодых актеров не играть во франшизах или супергеройских фильмах
«Два обреза», «Казускома» и Errortica — фестиваль «Круто» пополнил лайнап
Площадь гастропространств в Москве превысила 200 тыс. квадратных метров
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП
Россияне стали в полтора раза чаще отдыхать в Африке
Косатки делятся с людьми едой, чтобы лучше их узнать: «Им важно увидеть, как мы отреагируем»
Apple начала съемки «Нейроманта» по культовому киберпанк-роману Уильяма Гибсона
Microsoft отменяет игру Perfect Dark и закрывает студию The Initiative
Джеймс Кэмерон раскритиковал Кристофера Нолана за недостаточную демонстрацию трагедии в Хиросиме
В России заявили об устранении угрозы вымирания амурского тигра
Съемки финального сезона «Пацанов» завершены
Автор игры The Last of Us Нил Дракманн больше не будет работать над сериалом HBO
Мариса Абела снимется в новом «Горце»
Джерри Брукхаймер: сиквел «Багрового прилива» находится в разработке
Британка Зара Лаклан пересекла Атлантический океан на гребной лодке за 97 дней
Time Studios выпустит документальную ленту о Стиви Уандере
В Дании женщин обязали участвовать в лотерее на прохождение обязательной военной службы
Исследование: мужчины с лишним весом привлекают женщин больше, чем худые
Lionsgate опубликовала трейлер фильма «She Rides Shotgun» с Тэроном Эджертоном
Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой реабилитации после прохождения курса лечения рака
Режиссер Александр Митта попал в больницу
Лили Джеймс и Риз Ахмед в трейлере фильма «Диспетчер»

77-летняя американка купила каюту на корабле, чтобы провести пенсию в путешествиях

Фото: Villa Vie Recidences

77-летняя жительница Калифорнии Шэрон Лэйн купила каюту на борту круизного корабля Villa Vie Odyssey, чтобы провести пенсию в постоянных путешествиях. Об этом написал NBC Los Angeles.

Покупка обошлась женщине, по словам представителей компании-перевозчика, в 129999 долларов. Кроме того, Шэрон придется платить ежемесячно 3000 долларов за питание, напитки, уборку, стирку, интернет и мероприятия на борту.

Общую сумму трат Лэйн не раскрыла, но призналась, что потратила на свою мечту о кругосветке почти все сбережения. Ближайшие 15 лет женщина проведет на корабле и, как она надеется, увидит множество интересных мест.

Бывшая учительница иностранного языка поднялась на борт корабля 16 июня. По словам Шэрон, ее дети и внуки поддержали ее желание жить в море.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Лэйн будет не единственной пассажиркой, которая буквально живет на корабле. На Villa Vie Odyssey доступно множество кают для желающих путешествовать годами, они заняты по большей части пенсионерами.

«У нас очень разнообразное сообщество, включая лауреата Нобелевской премии мира, главу администрации Белого дома, астронавта и многих ученых и врачей на борту, которые делятся своими знаниями и опытом», — отметила Шэрон.

По словам пенсионерки, жизнь на корабле обойдется ей дешевле, чем если бы она осталась в Южной Калифорнии, ведь в стоимость уже входит все питание и бытовые расходы. «Мне больше не нужно стирать. Мне не нужно ходить за продуктами», — с радостью поделилась она.

«Если вы напишете список дел на листе бумаги и вычеркнуту все, что не является веселым занятием, в итоге вы получите ту жизнь, которая у нас сейчас», — заявила Лэйн.

Villa Vie Odyssey отправился в плавание в конце сентября 2024 года. Он планирует путешествовать в разных водах от Новой Зеландии до Японии и останавливаться в каждом порту назначения на пару дней, чтобы пассажиры — их будет не более 500 человек — могли съездить на экскурсии.

На борту все еще есть каюты, доступные для покупки. Цены на них начинаются от 129 тыс. доларов, а стоимость проживания составляет 3000 в месяц для одиноких жильцов и 2000 для тех, кто живет вдвоем с кем‑то.

Самые дорогие каюты с видом на море продаются по цене от 169 тыс. долларов, в них жизнь стоит на 500 долларов дороже, чем в остальных комнатах. Купленные каюты можно при желании сдавать другим путешественникам.

Villa Vie Odyssey — второе жилое круизное судно после The World. Пребывание на последнем стоит значительно дороже: каюту можно приобрести только бессрочно и по меньшей мере за 2,5 млн долларов.

Расскажите друзьям