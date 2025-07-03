77-летняя американка купила каюту на корабле, чтобы провести пенсию в путешествиях

77-летняя жительница Калифорнии Шэрон Лэйн купила каюту на борту круизного корабля Villa Vie Odyssey, чтобы провести пенсию в постоянных путешествиях. Об этом написал NBC Los Angeles.
Покупка обошлась женщине, по словам представителей компании-перевозчика, в 129999 долларов. Кроме того, Шэрон придется платить ежемесячно 3000 долларов за питание, напитки, уборку, стирку, интернет и мероприятия на борту.
Общую сумму трат Лэйн не раскрыла, но призналась, что потратила на свою мечту о кругосветке почти все сбережения. Ближайшие 15 лет женщина проведет на корабле и, как она надеется, увидит множество интересных мест.
Бывшая учительница иностранного языка поднялась на борт корабля 16 июня. По словам Шэрон, ее дети и внуки поддержали ее желание жить в море.
Лэйн будет не единственной пассажиркой, которая буквально живет на корабле. На Villa Vie Odyssey доступно множество кают для желающих путешествовать годами, они заняты по большей части пенсионерами.
«У нас очень разнообразное сообщество, включая лауреата Нобелевской премии мира, главу администрации Белого дома, астронавта и многих ученых и врачей на борту, которые делятся своими знаниями и опытом», — отметила Шэрон.
По словам пенсионерки, жизнь на корабле обойдется ей дешевле, чем если бы она осталась в Южной Калифорнии, ведь в стоимость уже входит все питание и бытовые расходы. «Мне больше не нужно стирать. Мне не нужно ходить за продуктами», — с радостью поделилась она.
«Если вы напишете список дел на листе бумаги и вычеркнуту все, что не является веселым занятием, в итоге вы получите ту жизнь, которая у нас сейчас», — заявила Лэйн.
Villa Vie Odyssey отправился в плавание в конце сентября 2024 года. Он планирует путешествовать в разных водах от Новой Зеландии до Японии и останавливаться в каждом порту назначения на пару дней, чтобы пассажиры — их будет не более 500 человек — могли съездить на экскурсии.
На борту все еще есть каюты, доступные для покупки. Цены на них начинаются от 129 тыс. доларов, а стоимость проживания составляет 3000 в месяц для одиноких жильцов и 2000 для тех, кто живет вдвоем с кем‑то.
Самые дорогие каюты с видом на море продаются по цене от 169 тыс. долларов, в них жизнь стоит на 500 долларов дороже, чем в остальных комнатах. Купленные каюты можно при желании сдавать другим путешественникам.
Villa Vie Odyssey — второе жилое круизное судно после The World. Пребывание на последнем стоит значительно дороже: каюту можно приобрести только бессрочно и по меньшей мере за 2,5 млн долларов.