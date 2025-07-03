77-летняя американка купила каюту на корабле, чтобы провести пенсию в путешествиях

По словам пенсионерки, жизнь на корабле обойдется ей дешевле, чем если бы она осталась в Южной Калифорнии, ведь в стоимость уже входит все питание и бытовые расходы. «Мне больше не нужно стирать. Мне не нужно ходить за продуктами», — с радостью поделилась она.