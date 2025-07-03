Индиец одновременно устроился в несколько ИИ-стартапов, ничего не делая ни в одном из них

Индийский разработчик Сохам Парех попался на обмане ИИ-стартапов ― он параллельно работает в нескольких компаниях, ничего не делая. Об этом рассказал в соцсети X основатель аналитической платформы Mixpanel Сухейл Доши.
По его словам, Парех сейчас одновременно числится в трех-четырех стартапах. «Он охотится на компании из Y Combinator и не только. Будьте осторожны», ― предупредил Доши.
Он отметил, что уволил индийца на первой неделе еще год назад и попросил его больше не обманывать людей, но с тех пор разработчик не остановился. Основатель Mixpanel приложил резюме разработчика, которое «почти на 90% фейковое», а большинство ссылок — нерабочие.
В портфолио Пареха написано, что он получил бакалаврскую степень в Университете Мумбаи и степень магистра в Технологическом институте Джорджии. Среди мест работы указаны ИИ-стартапы, включая Dynamo AI, Union AI, Synthesia и Alan AI.
Доши сказал, что считает неприемлемым совмещение нескольких позиций без уведомления работодателей. После его публикации историями взаимодействия с Парехом поделились десятки топ-менеджеров технологических компаний.
По их словам, Парех был очень уверен на собеседованиях, но затем с трудом справлялся с базовыми задачами. Основатель Lindy Фло Кривелло сказал, что его команда уволила разработчика спустя неделю после начала работы. CEO Fleet AI Николай Упоров отметил, что Парех использует такую модель трудоустройства минимум четыре года.
Основатель Leaping AI Аркадий Телегин показал переписку, в которой Сохам оправдывается за слишком медленную работу тем, что рядом с ним якобы сбили пакистанский дрон и соседний дом пострадал. При этом Парех находился в Мумбаи ― в более чем тысяче километрах от Кашмира, где шли боевые действия.