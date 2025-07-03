Индиец одновременно устроился в несколько ИИ-стартапов, ничего не делая ни в одном из них

Он отметил, что уволил индийца на первой неделе еще год назад и попросил его больше не обманывать людей, но с тех пор разработчик не остановился. Основатель Mixpanel приложил резюме разработчика, которое «почти на 90% фейковое», а большинство ссылок — нерабочие.