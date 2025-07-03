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Деми Мур, Тимоте Шаламе и Майли Сайрус получат звезды на Аллее Славы в Лос-Анджелесе

Фото: Sasha Matveeva/Unsplash

Деми Мур, Тимоте Шаламе и Майли Сайрус в 2026 году получат звезды на Аллее Славы в Лос-Анджелесе, сообщает The Hollywood Reporter.

В список знаменитостей, составленный Торговой палатой Голливуда, вошли 33 человека. Звезду на Аллее Славы также получат актеры Рами Малек, Стэнли Туччи, Эмили Блант и Рейчел МакАдамс, шеф-повар Гордон Рамзи и спортсмен Шакил О’Нил.

Майли Сайрус отреагировала на новость в соцсетях: «Когда я маленькой девочкой впервые приехала в Лос-Анджелес из Нэшвилла, моя семья останавливалась в отеле на Голливудском бульваре. Я отправлялась на ночные прогулки с отцом, когда его еще никто не узнавал. Зацементироваться на этом легендарном бульваре, в окружении икон, которые вдохновляли меня, — это похоже на мечту. Этот момент будет жить вечно, спасибо всем, кто сделал это возможным в моей жизни. Я рада разделить с вами эту звезду».

В конце 2024 года актер Джуд Лоу получил звезду на Аллее Славы Голливуда. На церемонии с ним присутствовали двое его детей и супруга Филиппа Коэн. «Мне очень повезло, что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерству и кинопроизводству», — сказал актер.

Голливудскую Аллею Славы открыли в 1960 году. Сейчас там 2813 звезд. Помимо актеров, музыкантов и телеведущих звезды получали изобретатели, космонавты или вымышленные персонажи — например, Микки Маус и Бэтмен.

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