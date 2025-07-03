Деми Мур, Тимоте Шаламе и Майли Сайрус получат звезды на Аллее Славы в Лос-Анджелесе

Майли Сайрус отреагировала на новость в соцсетях: «Когда я маленькой девочкой впервые приехала в Лос-Анджелес из Нэшвилла, моя семья останавливалась в отеле на Голливудском бульваре. Я отправлялась на ночные прогулки с отцом, когда его еще никто не узнавал. Зацементироваться на этом легендарном бульваре, в окружении икон, которые вдохновляли меня, — это похоже на мечту. Этот момент будет жить вечно, спасибо всем, кто сделал это возможным в моей жизни. Я рада разделить с вами эту звезду».