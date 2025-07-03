«Простая случайность» Джафара Панахи выйдет в России. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь»

В России в официальный прокат выйдет фильм «Простая случайность» Джафара Панахи. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинопрокатной компании «Русский Репортаж».
В российский прокат лента выйдет осенью. Точная дата пока не называется. Мировая премьера «Простой случайности» состоялась 20 мая 2025 года в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. По итогам смотра фильм стал победителем, выиграв «Золотую пальмовую ветвь».
Иранский режиссер Джафар Панахи приехал на каннский смотр впервые за последние 20 лет. По словам присутствовавших на показе его новой картины журналистов, кинематографиста буквально искупали в аплодисментах.
В центре сюжета «Простой случайности» находится мужчина по имени Эгбал, попавший в ДТП с беременной женой и столкнувшийся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных, уверенных, что он их палач. Их лидер, Вахид, захватывает его и собирает группу обиженных, чтобы отомстить. По пути они задумываются о морали своих действий и правдивости своих подозрений. Фильм исследует темы справедливости, насилия и коллективного возмездия, он снят без разрешения властей Ирана.
Джафар Панахи — один из самых известных и значимых кинематографистов Ирана, неоднократно подвергавшийся давлению и преследованиям со стороны властей своей страны. Из‑за многочисленных задержаний, тюремных сроков и домашних арестов он не мог посещать фестивали, где были представлены его работы.
11 июля 2022 года Панахи арестовали. Он оставался в заключении вплоть до февраля 2023 года. Позднее в том же году кинематографист покинул Иран впервые за 14 лет. После отъезда режиссер признался, что предпочел бы по-прежнему жить на родине.