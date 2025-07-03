Роскачество выявило нарушения у 18 популярных брендов женских купальников

Проверка велась по 53 критериям безопасности, качества и правильности маркировки. Входе исследования выяснилось, что только три марки — Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай) — полностью соответствовали как обязательным, так и повышенным требованиям Роскачества.