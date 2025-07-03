Роскачество выявило нарушения у 18 популярных брендов женских купальников

Роскачество выявило нарушения у 18 из 21 популярных брендов слитных женских купальников. Об этом пишут РИА «Новости».
Организация провела исследование купальникоов брендов 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women’secret, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree и Tribuna.
Проверка велась по 53 критериям безопасности, качества и правильности маркировки. Входе исследования выяснилось, что только три марки — Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай) — полностью соответствовали как обязательным, так и повышенным требованиям Роскачества.
У девяти брендов эксперты выявлили несоответствия техническому регламенту:
- недостаточная воздухопроницаемость — Women’secret, Befree, Termit, «Черемушки»
- низкая устойчивость окраски к поту и морской воде — Reebok, Edge Planet
- недостоверная или неполная маркировка — Bonafide, Tribuna, Emdi, Edge Planet
Еще девять брендов соответствовали минимальным требованиям, но не прошли стандарты Роскачества по износостойкости и качеству материалов. Наиболее частые недостатки:
- низкая прочность ткани и швов — Tezenis
- слабая устойчивость к истиранию и низкая эластичность — Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss
- низкая стойкость окраски к УФ-излучению — Termit
По итогам проверки Роспотребнадзор вынес нескольким производителям предостережения и приостановил действие сертификатов соответствия части товаров. Отмечается, что еекоторые компании уже начали устранять выявленные проблемы.