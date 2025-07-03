Брэд Питт призвал молодых актеров не играть во франшизах или супергеройских фильмах

Актер Бред Питт рассказал о беспокойстве за следующее поколение молодых актеров в подкасте «New Heights». Об этом пишет Variety.
Питт сказал, что ему нравится наблюдать за тем, как новые таланты поднимаются по карьерной лестнице в Голливуде. Однако актер призывает их не поддаваться давлению индустрии, которого еще не было, когда сам он стал звездой — а именно необходимости присоединиться к франшизе или сняться в фильме о супергероях.
«Мне нравится видеть, с чем они приходят и как они ведут переговоры и прокладывают себе путь. Им это нравится больше. Мы были более напряжены, [нам была важна] актерская игра: если ты не продался, то не продался. Но сейчас они говорят: «Мы можем быть артистами в самых разных областях, так что давайте работать и получать от этого удовольствие». Но они также попадаются на удочку — что якобы должна быть франшиза или супергеройский фильм. А я все повторяю: «Не надо! Не надо!».
Недавно Брэд Питт вспомнил, как посещал собрания анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли. Актер признался, что «это было трудное время» и ему «нужно было перезагрузиться».