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Брэд Питт призвал молодых актеров не играть во франшизах или супергеройских фильмах

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Актер Бред Питт рассказал о беспокойстве за следующее поколение молодых актеров в подкасте «New Heights». Об этом пишет Variety.

Питт сказал, что ему нравится наблюдать за тем, как новые таланты поднимаются по карьерной лестнице в Голливуде. Однако актер призывает их не поддаваться давлению индустрии, которого еще не было, когда сам он стал звездой — а именно необходимости присоединиться к франшизе или сняться в фильме о супергероях.

«Мне нравится видеть, с чем они приходят и как они ведут переговоры и прокладывают себе путь. Им это нравится больше. Мы были более напряжены, [нам была важна] актерская игра: если ты не продался, то не продался. Но сейчас они говорят: «Мы можем быть артистами в самых разных областях, так что давайте работать и получать от этого удовольствие». Но они также попадаются на удочку — что якобы должна быть франшиза или супергеройский фильм. А я все повторяю: «Не надо! Не надо!».

Недавно Брэд Питт вспомнил, как посещал собрания анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли. Актер признался, что «это было трудное время» и ему «нужно было перезагрузиться».

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