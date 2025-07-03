Площадь гастропространств в Москве превысила 200 тыс. квадратных метров

В первом полугодии 2025 года в Москве открылось шесть новых гастрономических пространств, после чего их общая площадь в городе превысила 200 тыс. квадратных метров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные CORE.XP.
Площадь объектов, появившихся в первом полугодии, в четыре раза больше по сравнению с теми, что открыли за аналогичный период 2024-го. Общее их число достигло 76. Более половины (53%) расположены в торговых центрах, 39% — в отдельно стоящих зданиях, полностью отведенных под общественное питание, и 8% — в бизнес-центрах.
Рост трафика в заведениях общепита стимулировал предпринимателей вернуться к открытию новых заведений. В начале 2025 года число регистраций компаний в этой сфере выросло на 5,1%.
Географически лидером по количеству гастропространств остается Центральный административный округ Москвы (28%), за ним следуют Северо-Восточный (13%) и Восточный (11%) округа. Московская область занимает 18% от общего числа площадок.
В апреле стало известно, что Минэкономразвития начнет тестировать в Москве механизм публичной оценки общепита. На фасадах кафе и ресторанов появится отметка, которая позволит определить пищевую культуру заведения.