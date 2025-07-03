Площадь гастропространств в Москве превысила 200 тыс. квадратных метров

Площадь объектов, появившихся в первом полугодии, в четыре раза больше по сравнению с теми, что открыли за аналогичный период 2024-го. Общее их число достигло 76. Более половины (53%) расположены в торговых центрах, 39% — в отдельно стоящих зданиях, полностью отведенных под общественное питание, и 8% — в бизнес-центрах.