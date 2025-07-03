«Два обреза», «Казускома» и Errortica — фестиваль «Круто» пополнил лайнап

В настоящее время на базе отдыха ведется активная реконструкция объектов инфраструктуры базы с сохранением уникального советского архитектурного наследия. Гостей будут ждать инсталляции и арт-объекты, фуд-корт и арт-пространства с работами современных художников, уникальный антураж базы и спортивные активности.