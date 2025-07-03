«Два обреза», «Казускома» и Errortica — фестиваль «Круто» пополнил лайнап

Фестиваль «Круто» пополнил лайнап. Событие пройдет с 8 по 10 августа на территории базы отдыха «Крутояк» во Владимирской области.
Большой лайнап пополнился концертами групп «Два обреза» и «Казускома», а также лайвами Ishome, Филиппа Горбачёва, Weeka и Николая Воронова. В диджейский состав добавилась Errortica.
Они присоединятся к уже объявленным артистам: Saluki, Mirèle, Хаски, Лиза Громова, Arash, Biicla, Глум, Iskrit, Второй Ка, «Стерео Ширина» и DJ Stonik1917.
В настоящее время на базе отдыха ведется активная реконструкция объектов инфраструктуры базы с сохранением уникального советского архитектурного наследия. Гостей будут ждать инсталляции и арт-объекты, фуд-корт и арт-пространства с работами современных художников, уникальный антураж базы и спортивные активности.
Тематическая программа будет вдохновлена русскими сказками. Этот мотив отразится в искусстве и дресс-коде гостей.
Организаторы уделяют большое внимание сохранению исторического наследия базы отдыха: восстанавливаются корпуса, танцплощадка, фонтан, лодочная станция и другие знаковые объекты. Главным идейным вдохновителем проекта выступает девелопер Алексей Ольховой (White Studios), известный по московским проектам Blanc, Yauza и «Радио».