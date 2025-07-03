Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП

28-летний португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП. Вместе с ним в аварии погиб его брат Андре Жота, 26-летний футболист португальского клуба «Панафиел». Об этом сообщает Marca.
ДТП произошло в Испании, на 65-м километре трассы A-52, недалеко от района Санабрия в провинции Самора. По предварительной информации, автомобиль, в котором находились братья, вылетел с дороги и загорелся.
Очевидцы сообщили экстренным службам, что машина была полностью охвачена огнем, который также перекинулся на прилегающую растительность. Возможная причина аварии ― разрыв шины.
Всего 10 дней назад Диогу Жота женился на возлюбленной Руте Кардозу. На свадебных фотографиях видно, как пара позирует с тремя детьми: Денисом (родился в 2021 году), Дуарте (2023) и девочкой, родившейся в 2024-м — ее имя пока не раскрывается.
Диогу Жота — воспитанник клубов «Гондомар» и «Пасуш де Феррейра». В разные годы выступал за «Атлетико Мадрид», «Порту», «Вулверхэмптон Уондерерс».
В 2020 году Жота перешел «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль» за 44,7 млн евро. С тех пор он провел за английский клуб 182 матча, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. С «Ливерпулем» Жота выиграл три трофея ― Премьер-лигу (сезон 2024/25), Кубок Англии (2021/22) и Кубок Английской футбольной лиги (2021/22). Спортсмен участвовал в двух чемпионатах Европы в 2020 и 2024 году.