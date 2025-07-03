Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП

В 2020 году Жота перешел «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль» за 44,7 млн евро. С тех пор он провел за английский клуб 182 матча, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. С «Ливерпулем» Жота выиграл три трофея ― Премьер-лигу (сезон 2024/25), Кубок Англии (2021/22) и Кубок Английской футбольной лиги (2021/22). Спортсмен участвовал в двух чемпионатах Европы в 2020 и 2024 году.