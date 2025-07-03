Россияне стали в полтора раза чаще отдыхать в Африке

«Уже сейчас россияне активно бронируют туры на осень-зиму 2025 года, особенно в Египет, Маврикий, ЮАР и на Сейшелы. Кроме того, появляются бронирования на 2026 год по таким направлениям, как ЮАР, Марокко, Танзания, Сейшелы, Маврикий, Египет и Кения. Это говорит о том, что интерес к африканским странам растет в среднесрочной перспективе», — рассказали в сервисе «Купибилет».