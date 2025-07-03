Apple начала съемки «Нейроманта» по культовому киберпанк-роману Уильяма Гибсона

Apple приступила к производству сериала «Нейромант», поделившись по этому случаю коротким тизером на ютубе. Проект основан на одноименном романе-антиутопии Уильяма Гибсона, который считается жанрообразующим для направления киберпанка.
Действие книги разворачивается в японском мегаполисе ближайшего будущего. В центре сюжета ― хакер высшего ранга Кейс, который влачит жалкое существование, перебиваясь компьютерными взломами. Пытаясь расплатиться с долгами, он начинает заниматься киберпреступлениями и попадает в криминальную среду, где знакомится с наемницей Молли, у которой зеркала вместо глаз. Она уговаривает его взломать систему безопасности искусственного интеллекта «Зимнее безмолвие», который принадлежит влиятельнейшей семье планеты.
Кейса сыграет Каллум Тернер, а его напарницу ― Бриана Миддлтон. С ними на экране появятся Джозеф Ли, Марк Стронг, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард, Эмма Лэйрд, Дэйн ДеХаан, Андре Де Шилдс, Макс Айронс и Марк Менчака.
Шоураннером проекта выступает автор «Джека Райана» Грэм Роланд. Пилотную серию снимет Дж.Д.Диллард («Чужак»). Они же адаптировали сценарий для ТВ и числятся среди исполнительных продюсеров шоу. Всего у «Нейроманта» будет 10 эпизодов, дата выхода пока неизвестна.