Apple начала съемки «Нейроманта» по культовому киберпанк-роману Уильяма Гибсона

Действие книги разворачивается в японском мегаполисе ближайшего будущего. В центре сюжета ― хакер высшего ранга Кейс, который влачит жалкое существование, перебиваясь компьютерными взломами. Пытаясь расплатиться с долгами, он начинает заниматься киберпреступлениями и попадает в криминальную среду, где знакомится с наемницей Молли, у которой зеркала вместо глаз. Она уговаривает его взломать систему безопасности искусственного интеллекта «Зимнее безмолвие», который принадлежит влиятельнейшей семье планеты.