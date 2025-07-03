Косатки делятся с людьми едой, чтобы лучше их узнать: «Им важно увидеть, как мы отреагируем»

Исследователи считают, что косатки могут переносить это поведение и на людей. «Косатки часто делятся едой друг с другом — это просоциальная активность и способ налаживать отношения внутри группы. То, что они делятся и с людьми, может говорить о том, что они хотят установить с нами контакт», — отметил Тауэрс.