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Косатки делятся с людьми едой, чтобы лучше их узнать: «Им важно увидеть, как мы отреагируем»

Фото: Stephen Walker/Unsplash

Ученые рассказали в новой статье Journal of Comparative Psychology, что дикие косатки регулярно делятся пищей или другими объектами с людьми.

Джаред Тауэрс из организации Bay Cetology поделился, что в 2015 году к нему подплыли две косатки — брат и сестра по имени Акела и Квивер — с мертвыми морскими птицами в пасти. Они раскрыли челюсти, выпустив птиц, словно предлагая их ему.

В 2018 году произошло нечто похожее, когда одна косатка будто бы предложила ему детеныша тюленя. Эти моменты запомнились Тауэрсу, и он начал расспрашивать других специалистов и фиксировать подобные случаи, когда косатки, казалось, делились своей добычей с людьми.

«Это заставляет о многом задуматься. Мы много времени тратим, чтобы понять этих животных, они неохотно раскрывают свои секреты. А когда они вдруг останавливаются и обращают на тебя внимание, это шокирует», — сказал он.

В статье Journal of Comparative Psychology Тауэрс и его коллеги попытались объяснить это поведение. Они предположили, что подобные эпизоды являются проявлением межвидового обобщенного альтруизма, то есть заботы о благополучии представителей другого вида. Косатки, по их мнению, вероятно, понимают, что люди обладают разумом, и пытаются таким образом узнать о нас больше.

Тауэрс с коллегами описали 34 случая предполагаемого «дарения добычи» косатками людям с 2004 по 2024 год. Эти события фиксировались по всему миру: у берегов Аляски, Калифорнии, Новой Зеландии, Аргентины и Норвегии. Исследователи насчитали 18 различных видов таких «подарков»: от скатов до морской черепахи, солнечной рыбы, широкоротой семижаберной акулы и мраморного пыжика.

© Фото: Journal of Comparative Psychology

В большинстве случаев животные уже были мертвы на момент «передачи» людям. Половина случаев касалась целых животных, другая — их частей. Практически во всех случаях косатка, преподнося добычу, как будто ждала реакции человека, а потом либо забирала добычу обратно, либо оставляла ее.

«Это не было случайностью. Это не так, что косатки случайно роняли еду. Им было важно увидеть, как мы отреагируем», — подчеркнул Тауэрс. Ученые отметили, что такое поведение похоже на дележ добычи внутри одной семьи косаток — эти животные живут в тесных социальных группах, умеют координироваться и выстраивать сложные стратегии охоты.

Исследователи считают, что косатки могут переносить это поведение и на людей. «Косатки часто делятся едой друг с другом — это просоциальная активность и способ налаживать отношения внутри группы. То, что они делятся и с людьми, может говорить о том, что они хотят установить с нами контакт», — отметил Тауэрс.

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