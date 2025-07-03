Microsoft отменяет игру Perfect Dark и закрывает студию The Initiative

Perfect Dark задумывалась как возрождение классического шпионского стелс-экшена студии Rare из начала 2000-х. Команда The Initiative была сформирована в 2018 году для разработки игры. Microsoft планировала, что The Initiative будет выпускать AAA-игры, но за семь лет студия не представила ни одного проекта, кроме Perfect Dark, у которого не было даты релиза.