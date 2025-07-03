Автор игры The Last of Us Нил Дракманн больше не будет работать над сериалом HBO
Джеймс Кэмерон раскритиковал Кристофера Нолана за недостаточную демонстрацию трагедии в Хиросиме
В России заявили об устранении угрозы вымирания амурского тигра
Съемки финального сезона «Пацанов» завершены
Мариса Абела снимется в новом «Горце»
Джерри Брукхаймер: сиквел «Багрового прилива» находится в разработке
Британка Зара Лаклан пересекла Атлантический океан на гребной лодке за 97 дней
Time Studios выпустит документальную ленту о Стиви Уандере
В Дании женщин обязали участвовать в лотерее на прохождение обязательной военной службы
Исследование: мужчины с лишним весом привлекают женщин больше, чем худые
Lionsgate опубликовал трейлер фильма «She Rides Shotgun» с Тароном Эджертоном
Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой реабилитации после прохождения курса лечения рака
Режиссер Александр Митта попал в больницу
Лили Джеймс и Риз Ахмед в трейлере фильма «Диспетчер»
ЛДПР запустила бот для знакомств «Обоюдно»
«Виртуозы Москвы» дадут благотворительный концерт в поддержку хосписа «Дом с маяком»
Белла Рэмси получила главную роль в сериале «Майя»
Netflix показал трейлер ситкома «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри
Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из‑за его антисемитской песни
Скарлетт Йоханссон рассказала, как изменилась репрезентация женщин в кино
Присяжные вынесли частичный вердикт по делу Пи Дидди
Борис Чайка из галереи «Объединение» представил персональную выставку в Петербурге
В Париже закрыли Эйфелеву башню для туристов из‑за жары
Давид Дастмалчян сыграет М.Байсона в фильме «Street Fighter»
Supermetall Market раскрыл программу маркета локальных брендов
Поклонник Stardew Valley построил гигантский портрет создателя игры
Леонид Агутин спел на борту самолета, летящего в Сочи
Сериал «Медведь» получит пятый сезон

Microsoft отменяет игру Perfect Dark и закрывает студию The Initiative

Иллюстрация: The Initiative

Microsoft отменила две ожидаемые видеоигры ― перезапуск шутера Perfect Dark и AAA-фэнтези Everwild, а также ряд неанонсированных проектов. Об этом сообщают Windows Central и Variety со ссылкой на письмо главы Xbox Game Studios Мэтта Бути сотрудникам компании.

Студия, которая почти семь лет занималась разработкой Perfect Dark, ― The Initiative ― закрывается. Разработчиков игры Everwild ― студию Rare ― закрывать не планируют.

Эти решения стали следствием масштабной волны увольнений, в ходе которой работу по всему миру потеряли более 9 тыс. сотрудников Microsoft, 4% от ее общего штата. В письме сотрудникам Бути назвал это «частью более широкой стратегии по пересмотру и перераспределению ресурсов, чтобы подготовить наши команды к успеху в условиях изменяющегося ландшафта индустрии».

«Наша общая стратегия не изменилась: мы продолжаем создавать игры, которые вдохновляют наших игроков, развивать крупнейшие франшизы и придумывать новые истории, миры и персонажей. У нас более 40 проектов в активной разработке, есть позитивная динамика у игр, выходящих этой осенью, и сильный релизный план вплоть до 2026 года», ― говорится в письме.

Сокращения также коснулись отделов по контролю качества Activision и Blizzard, студий Undead Labs (хотя разработка нового симулятора зомби-апокалипсиса продолжается) и Turn 10, занимающейся Forza Motorsport. Microsoft пообещала поддержку уволенным —выходное пособие, помощь в поиске новой работы и приоритетное рассмотрение на другие вакансии внутри Xbox.

По информации источников Variety, все игры, представленные в июне на Xbox Games Showcase, по-прежнему находятся в разработке.

Perfect Dark задумывалась как возрождение классического шпионского стелс-экшена студии Rare из начала 2000-х. Команда The Initiative была сформирована в 2018 году для разработки игры. Microsoft планировала, что The Initiative будет выпускать AAA-игры, но за семь лет студия не представила ни одного проекта, кроме Perfect Dark, у которого не было даты релиза.

Расскажите друзьям
Теги:
Microsoft