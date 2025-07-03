Microsoft отменяет игру Perfect Dark и закрывает студию The Initiative

Microsoft отменила две ожидаемые видеоигры ― перезапуск шутера Perfect Dark и AAA-фэнтези Everwild, а также ряд неанонсированных проектов. Об этом сообщают Windows Central и Variety со ссылкой на письмо главы Xbox Game Studios Мэтта Бути сотрудникам компании.
Студия, которая почти семь лет занималась разработкой Perfect Dark, ― The Initiative ― закрывается. Разработчиков игры Everwild ― студию Rare ― закрывать не планируют.
Эти решения стали следствием масштабной волны увольнений, в ходе которой работу по всему миру потеряли более 9 тыс. сотрудников Microsoft, 4% от ее общего штата. В письме сотрудникам Бути назвал это «частью более широкой стратегии по пересмотру и перераспределению ресурсов, чтобы подготовить наши команды к успеху в условиях изменяющегося ландшафта индустрии».
«Наша общая стратегия не изменилась: мы продолжаем создавать игры, которые вдохновляют наших игроков, развивать крупнейшие франшизы и придумывать новые истории, миры и персонажей. У нас более 40 проектов в активной разработке, есть позитивная динамика у игр, выходящих этой осенью, и сильный релизный план вплоть до 2026 года», ― говорится в письме.
Сокращения также коснулись отделов по контролю качества Activision и Blizzard, студий Undead Labs (хотя разработка нового симулятора зомби-апокалипсиса продолжается) и Turn 10, занимающейся Forza Motorsport. Microsoft пообещала поддержку уволенным —выходное пособие, помощь в поиске новой работы и приоритетное рассмотрение на другие вакансии внутри Xbox.
По информации источников Variety, все игры, представленные в июне на Xbox Games Showcase, по-прежнему находятся в разработке.
Perfect Dark задумывалась как возрождение классического шпионского стелс-экшена студии Rare из начала 2000-х. Команда The Initiative была сформирована в 2018 году для разработки игры. Microsoft планировала, что The Initiative будет выпускать AAA-игры, но за семь лет студия не представила ни одного проекта, кроме Perfect Dark, у которого не было даты релиза.