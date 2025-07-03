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В Лондоне повесили 120-килограммовую фигуру Супермена на самом высоком здании Западной Европы

Фото: Ming Yeung/Getty Images

В Лондоне установили реалистичную статую Супермена на шпиле самого высокого здания Западной Европы.

Скульптура высотой 3,3 м и весом 120 кг провисела всего один день в рамках промо грядущего фильма Джеймса Ганна. Она была выполнена из стеклопластика и ECO-смолы.

Создание скульптуры заняло четыре месяца и 2000 рабочих часов, а внешность нового исполнителя роли Супермена — Дэвида Коренсвета — воссоздали с помощью 3D-сканирования. По словам Ганна, «увидеть такого реалистичного Супермена на вершине Shard — просто невероятно».

Фигура изображает героя в такой позе, словно он защищает город сверху. Лондонцам предложили «смотреть вверх» (слоган нового фильма), чтобы разглядеть супергероя — при хорошей погоде его видно даже за 60 километров.

«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В фильме супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.

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