В Лондоне повесили 120-килограммовую фигуру Супермена на самом высоком здании Западной Европы

В Лондоне установили реалистичную статую Супермена на шпиле самого высокого здания Западной Европы.
Скульптура высотой 3,3 м и весом 120 кг провисела всего один день в рамках промо грядущего фильма Джеймса Ганна. Она была выполнена из стеклопластика и ECO-смолы.
Создание скульптуры заняло четыре месяца и 2000 рабочих часов, а внешность нового исполнителя роли Супермена — Дэвида Коренсвета — воссоздали с помощью 3D-сканирования. По словам Ганна, «увидеть такого реалистичного Супермена на вершине Shard — просто невероятно».
Фигура изображает героя в такой позе, словно он защищает город сверху. Лондонцам предложили «смотреть вверх» (слоган нового фильма), чтобы разглядеть супергероя — при хорошей погоде его видно даже за 60 километров.
«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В фильме супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.