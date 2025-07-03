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В России заявили об устранении угрозы вымирания амурского тигра

Фото: VCG/Getty Images

В России амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания. Об этом заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

«Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень многое было сделано», ― сказал он на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве (цитата по РИА «Новости»).

По словам Чуйченко, в 2013 году численность амурского тигра в РФ составляла 430 особей, а сейчас ― более 750. «Цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена», ― считает министр.

Амурский тигр ― самая крупная дикая кошка в мире. В середине XIX века его популяция составляла около тысячи особей, но к концу 40-х годов XX века он оказался на грани исчезновения: на территории СССР насчитывалось не более 50 особей. Всему виной бесконтрольный отстрел: сначала амурских тигров убивали из страха перед нападениями, а затем ― ради развлечения и в погоне за прибылью.

Уже в 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, благодаря чему его популяция увеличилась до 80-100 особей. В 2008 году в России стартовала программа по изучению вида на Дальнем Востоке, а в 2013-м ― создан центр «Амурский тигр». В 2019 году популяция выросла до 580 особей, расширился и ареал обитания: тигры стали жить не только в Приморском и Хабаровском краях, но и в Амурской и Еврейской автономной областях.

По оценкам специалистов, в России сосредоточено 95% мировой популяции амурского тигра. Представители вида также встречаются в Китае и КНДР.

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