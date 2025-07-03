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Джеймс Кэмерон раскритиковал Кристофера Нолана за недостаточную демонстрацию трагедии в Хиросиме

Фото: AMC Studios

Джеймс Кэмерон раскритиковал своего коллегу-режиссера Кристофера Нолана за его оскароносный фильм «Оппенгеймер».

По словам постановщика, Нолан лишь вскользь затронул тему жертв в Японии, показав их всего в одном эпизоде. «В фильме [Нолана] есть всего одна короткая сцена, где мы видим обугленные тела зрителей, и потом показывают, как это глубоко его [Оппенгеймера] тронуло», — сказал Кэмерон.

«Но, по моему мнению, тема была обойдена стороной. Не знаю, то ли студия, то ли сам Крис посчитали это запретным, но я хочу пойти прямо в самое болезненное место. Я просто такой человек», — отметил режиссер. Он добавил, что Нолан и сам признавал, что не хотел рассказывать эту историю в «Оппенгеймере», и отметил, что для этого нужен другой режиссер.

«Ладно, я поднимаю руку, — продолжил Кэмерон. — Я сделаю это, Крис. Без проблем. Ты приходи ко мне на премьеру и говори хорошие слова… Сейчас я не могу рассказать, что именно будет в фильме. Я 15 лет делаю заметки, но еще не написал ни слова сценария, потому что всегда работаю так: сперва все складываю в голове, потом начинаю писать. Пока я не в том состоянии, чтобы сесть за текст».

5 августа выйдет книга «Ghosts of Hiroshima», приуроченная к 80-летию атомной бомбардировки. Джеймс Кэмерон планирует развить ее в новый проект.

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