Джеймс Кэмерон раскритиковал Кристофера Нолана за недостаточную демонстрацию трагедии в Хиросиме

«Ладно, я поднимаю руку, — продолжил Кэмерон. — Я сделаю это, Крис. Без проблем. Ты приходи ко мне на премьеру и говори хорошие слова… Сейчас я не могу рассказать, что именно будет в фильме. Я 15 лет делаю заметки, но еще не написал ни слова сценария, потому что всегда работаю так: сперва все складываю в голове, потом начинаю писать. Пока я не в том состоянии, чтобы сесть за текст».