Съемки финального сезона «Пацанов» завершены

Это горько-сладкое чувство, но в первую очередь я испытываю благодарность. У нас лучший актерский состав, лучшая съемочная группа, самая интересная история, которую можно написать, и то, что невозможно предсказать: правильный момент. Ты ждешь всю свою карьеру, чтобы получить хотя бы две из этих вещей, если тебе повезет. Мы поймали их всех», — отметил он.