Съемки финального сезона «Пацанов» завершены

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке сообщил, что производство пятого и последнего сезона сериала подошло к концу.
Он опубликовал прощальный пост в соцсетях с фото со съемочной площадки в башне Vought и поблагодарил команду и фанатов. «Это последний раз, когда я буду на этой съемочной площадке. Скоро ее снесут.
Это горько-сладкое чувство, но в первую очередь я испытываю благодарность. У нас лучший актерский состав, лучшая съемочная группа, самая интересная история, которую можно написать, и то, что невозможно предсказать: правильный момент. Ты ждешь всю свою карьеру, чтобы получить хотя бы две из этих вещей, если тебе повезет. Мы поймали их всех», — отметил он.
Премьера пятого сезона запланирована на 2026 год. «Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
Франшиза продолжит расширяться: в работе приквел «Восхождение Vought», спин-оффы «Поколение Ви», «Пацаны: Осатанелые» и «Пацаны: Мексика», который продюсируют Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь.