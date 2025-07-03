Автор игры The Last of Us Нил Дракманн больше не будет работать над сериалом HBO

Пока неясно, как эти изменения повлияют на третий сезон. Дракманн и Гросс в предыдущих сезонах были важными гарантиями точного следования духу игры. «Для меня было творческой мечтой поработать с Нилом и воплотить в жизнь адаптацию его блестящей работы на HBO. Я и мечтать не мог о более щедром творческом партнере. Как настоящий поклонник Naughty Dog и работ Нила в сфере видеоигр, я с нетерпением жду возможности сыграть в его следующую игру», — отметил режиссер.