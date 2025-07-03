Автор игры The Last of Us Нил Дракманн больше не будет работать над сериалом HBO

Нил Дракманн, автор игры The Last of Us и глава компании Naughty Dog, заявил, что отойдет от творческого участия в третьем сезоне сериала HBO. Об этом сообщает Deadline.
Он не будет писать сценарии или ставить серии, но сохранит статус соавтора и исполнительного продюсера. Дракманн пояснил, что решил сосредоточиться на новых проектах Naughty Dog, включая разработку игры Intergalactic: The Heretic Prophet, а также на своих обязанностях руководителя студии.
«Совместное создание шоу стало ярким событием в моей карьере. Для меня было честью работать вместе с Крейгом Мазином в качестве исполнительного продюсера, режиссера и сценариста последних двух сезонов. Я глубоко признателен талантливому актерскому составу и съемочной группе за вдумчивый подход и преданность делу при адаптации Одни из нас. Часть I и продолжении адаптации Одни из нас. Часть II», — сказал он.
Кроме того, проект покинула исполнительный продюсер и сценарист Хэлли Гросс, которая участвовала во втором сезоне и помогала адаптировать сюжет второй игры. Гросс отметила, что отходит от работы над шоу, чтобы «освободить место для новых проектов».
Пока неясно, как эти изменения повлияют на третий сезон. Дракманн и Гросс в предыдущих сезонах были важными гарантиями точного следования духу игры. «Для меня было творческой мечтой поработать с Нилом и воплотить в жизнь адаптацию его блестящей работы на HBO. Я и мечтать не мог о более щедром творческом партнере. Как настоящий поклонник Naughty Dog и работ Нила в сфере видеоигр, я с нетерпением жду возможности сыграть в его следующую игру», — отметил режиссер.
Третий сезон, как ожидается, продолжит сюжет The Last of Us Part II и сделает героиню Эбби, сыгранную Кейтлин Дивер, центральной фигурой истории. HBO пока не раскрывает, станет ли он последним.
Сериал основан на знаменитой игре Naughty Dog и рассказывает о путешествии Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) по постапокалиптическому США спустя 20 лет после краха цивилизации.