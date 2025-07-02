Джерри Брукхаймер: сиквел «Багрового прилива» находится в разработке

Кинопродюсер Джерри Брукхаймер, известный по фильмам «Топ Ган: Мэверик» и «Министерство неджентльменских дел», заявил в шоу Рича Эйзена, что фильм «Багровый прилив» может получить продолжение.
Брукхаймер признался, что у него на примете есть «хороший режиссер-сценарист, который обсуждает с Военно-морскими силами то, что происходит под водой». Каким может быть сюжет будущей ленты, кинематографист не рассказал.
Он отметил, что звезда «Багрового прилива» Дензел Вашингтон согласился бы вернуться к своей роли в сиквеле. «Если мы дадим ему хороший сценарий, думаю, он это сделает», — поделился Брукхаймер.
«Сценарий к этому фильму писали Квентин Тарантино и Роберт Таунсенд. Не знаю, смогу ли я когда‑нибудь повторить подобный стиль написания сценария», — добавил продюсер.
Компания Disney не прокомментировала пока заявления Брукхаймера. В ее состав входит студия Touchstone Pictures, которая выпустила оригинальную картину Тони Скотта.
«Багровый прилив» вышел на экраны в 1995 году. Фильм рассказал о дерзком офицере ВМС, который устраивает мятеж, чтобы помешать своему капитану запустить ракеты. Лента получила три номинации на «Оскар» и заработала в мировом прокате 157 млн долларов.