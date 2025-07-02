Британка Зара Лахлан пересекла Атлантический океан на гребной лодке за 97 дней

«Это не всем подходит, но я молода и знаю, что могу работать на таком количестве сна», — сказала рекордсменка. Чтобы переплыть Атлантику, Лахлан пришлось грести не менее 17 часов каждый день. При этом на 40-й день в океане у нее сломался телефон, и Зара осталась без музыки, аудиокниг и подкастов.