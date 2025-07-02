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Британка Зара Лахлан пересекла Атлантический океан на гребной лодке за 97 дней

Фото: Guiness World Records

21-летняя британка Зара Лахлан пересекла Атлантический океан на гребной лодке и установила сразу три мировых рекорда. Об этом сообщили на сайте Книгы рекордов Гиннесса.

Лахлан стала самым молодым человеком и первой женщиной, когда‑либо добравшейся из Европы в Южную Америку таким способом. Кроме того, Зара оказалась самым юным человеком, когда‑либо в одиночку переплывшим океан.

«На самом деле только один человек когда‑либо делал это в одиночку, и это было до моего рождения, и он умудрился сделать это на 18 часов быстрее меня», — рассказала девушка.

На путь в 4366 миль (3794 морских мили) у Зары ушло 97 дней, 10 часов и 20 минут — это более чем на месяц дольше, чем она ожидала. За это время Лахлан переместилась из португальского Лагоса в Кайенны во Французской Гвинее.

«Мне очень понравился весь этот опыт. Я думала, что буду гораздо сильнее напугана, чем оказалось на самом деле», — поделилась она. Девушка отметила, что за все путешествие не спала больше 90 минут за раз.

«Это не всем подходит, но я молода и знаю, что могу работать на таком количестве сна», — сказала рекордсменка. Чтобы переплыть Атлантику, Лахлан пришлось грести не менее 17 часов каждый день. При этом на 40-й день в океане у нее сломался телефон, и Зара осталась без музыки, аудиокниг и подкастов.

«Я была в полной тишине два месяца. И поскольку я была в полной тишине, а также мало спала, у меня были галлюцинации почти каждый день», — вспомнила она, назвав свои галлюцинации о серых лошадях в волнах и птицах в цветочных лепестках «просто хорошим развлечением».

По словам Зары, более страшной в Атлантике оказалась реальность. Спортсменке пришлось держаться подальше от косаток, пережить нападение барракуды (та укусила Лахлан за ногу) и даже преследование акулы в течение 45 минут.

Зара призналась, что занималась греблей всего пять лет до начала своего путешествия. Этим спортом она увлеклась в Университете Лафборо, где учится на физика. «Я просто подумала, что это будет весело», — объяснила Лахлан.

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