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Time Studios выпустит документальную ленту о Стиви Уандере

Фото: TheStewartofNY /Getty Images

Кинокомпания Time Studios и номинантка на премию «Оскар» Трейси Карри, известная по фильму «Аттика», выпустят документальный фильм о музыканте Стиви Уандере. Об этом сообщил Deadline.

У проекта пока нет официального названия. Он расскажет об усилиях Уандера по созданию национального дня Мартина Лютера Кинга. В центре фильма окажется песня «Happy Birthday» с альбома «Hotter Than July» 1980 года.

Первоначальной целью ее записи стала популяризация кампании по ежегодному чествованию правозащитника и проповедника, который боролся за гражданское равенство и был убит в 1968 году.

Старания Уандера и других активистов увенчались успехом: в 1983 году президент США Рональд Рейган подписал законопроект, устанавливающий новый федеральный праздник. Теперь Уандер расскажет в документальном фильме о том, насколько сложно было этого добиться.

Над картиной будет работать его компания Eyes 'n' Sound. В ленту войдут никогда не публиковавшиеся ранее архивные кадры, а также эксклюзивные интервью с Уандером, который также станет продюсером проекта вместе с Терезой Кроппер.

«Я рад рассказать историю создания праздника Мартина Лютера Кинга-младшего. Что еще важнее, я хочу, чтобы мы узнали и запомнили эту историю с сегодняшним взглядом и пониманием. Если мы действительно поймем, как появился этот законопроект, то мы действительно оценим силу народа», — сказал музыкант.

Исполнительным прлдюсером документалки выступит Линн Бениофф, совладелица Time. Она заявила, что для нее и ее коллег честью будет рассказать о том, как «артистизм и активизм помогли сформировать национальное движение».

«Мы верим, что этот фильм вызовет содержательные разговоры о том, какое глубокое влияние голос и видение одного человека могут оказать на нашу культуру и мир», — добавила Бениофф.

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