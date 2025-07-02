Time Studios выпустит документальную ленту о Стиви Уандере

«Я рад рассказать историю создания праздника Мартина Лютера Кинга-младшего. Что еще важнее, я хочу, чтобы мы узнали и запомнили эту историю с сегодняшним взглядом и пониманием. Если мы действительно поймем, как появился этот законопроект, то мы действительно оценим силу народа», — сказал музыкант.