Сериал «Медведь» получит пятый сезон
Исследование: мужчины с лишним весом привлекают женщин больше, чем худые
Lionsgate опубликовал трейлер фильма «She Rides Shotgun» с Тароном Эджертоном
Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой реабилитации после прохождения курса лечения рака
Режиссер Александр Митта попал в больницу
Лили Джеймс и Риз Ахмед в трейлере фильма «Диспетчер»
ЛДПР запустила бот для знакомств «Обоюдно»
«Виртуозы Москвы» дадут благотворительный концерт в поддержку хосписа «Дом с маяком»
Белла Рэмси получила главную роль в сериале «Майя»
Netflix показал трейлер ситкома «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри
Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из‑за его антисемитской песни
Скарлетт Йоханссон рассказала, как изменилась репрезентация женщин в кино
Присяжные вынесли частичный вердикт по делу Пи Дидди
Борис Чайка из галереи «Объединение» представил персональную выставку в Петербурге
В Париже закрыли Эйфелеву башню для туристов из‑за жары
Давид Дастмалчян сыграет М.Байсона в фильме «Street Fighter»
Supermetall Market раскрыл программу маркета локальных брендов
Поклонник Stardew Valley построил гигантский портрет создателя игры
Леонид Агутин спел на борту самолета, летящего в Сочи
Вышел сник-пик анимационного сериала «Очи Ваканды»
Каждый десятый человек предпочитает смотреть рилсы*, чем заниматься сексом
Хилари Суонк отказалась от возвращения в «Кобру Кай»
Сеть «Золотое яблоко» ищет офисное помещение для своей штаб-квартиры в Москве
Тизер фильма Кристофера Нолана «Одиссея» слили в сеть
Сериал «Грешники» станет первым фильмом на афроамериканском языке жестов
Посмотрите трейлер «Кота в шляпе» — новой экранизации детской сказки Доктора Сьюза
Дженнифер Энистон сыграет в сериале «Я рада, что моя мама умерла» — по книге звезды шоу «АйКарли»
Эль Фэннинг в трейлере драмы «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

В Дании женщин обязали участвовать в лотерее на прохождение обязательной военной службы

Фото: Annie Spratt/Unsplash

В Дании женщин обязали проходить обязательную военную службу. Коснется нововведение не всех девушек, а только тех, которые будут отобраны в рамках общенациональной лотереи. Об этом сообщил Би-би-си.

Ранее в лотерее участвовали только мужчины. Однако недавно страны НАТО увеличили расходы на оборону на фоне растущих опасений по поводу безопасности Европы — и Дания вслед за Швецией и Норвегией изменила правила.

До сих пор датчанки могли пойти в армию по собственному желанию после достижения 18 лет. Теперь часть девушек отправятся на обязательную службу, она продлится в течение 11 месяцев (раньше срок составлял четыре месяца).

С 1 июля всех совершеннолетних датчан будут регистрировать для потенциального отбора в армию. Первыми отбор пройдут добровольцы, остальных солдат найдут среди участников лотереи.

В 2024 году краткосрочную военную службу прошли около 4700 граждан Дании. Примерно 24% служащих были женщинами. К 2023 года власти страны намерены увеличить число призывников до 6500 человек.

Расскажите друзьям
Теги:
НАТО