В Дании женщин обязали участвовать в лотерее на прохождение обязательной военной службы

В Дании женщин обязали проходить обязательную военную службу. Коснется нововведение не всех девушек, а только тех, которые будут отобраны в рамках общенациональной лотереи. Об этом сообщил Би-би-си.
Ранее в лотерее участвовали только мужчины. Однако недавно страны НАТО увеличили расходы на оборону на фоне растущих опасений по поводу безопасности Европы — и Дания вслед за Швецией и Норвегией изменила правила.
До сих пор датчанки могли пойти в армию по собственному желанию после достижения 18 лет. Теперь часть девушек отправятся на обязательную службу, она продлится в течение 11 месяцев (раньше срок составлял четыре месяца).
С 1 июля всех совершеннолетних датчан будут регистрировать для потенциального отбора в армию. Первыми отбор пройдут добровольцы, остальных солдат найдут среди участников лотереи.
В 2024 году краткосрочную военную службу прошли около 4700 граждан Дании. Примерно 24% служащих были женщинами. К 2023 года власти страны намерены увеличить число призывников до 6500 человек.