Lionsgate опубликовал трейлер фильма «She Rides Shotgun» с Тароном Эджертоном

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «She Rides Shotgun» («Она ездит верхом на дробовике»), в котором снялись Тарон Эджертон («Ручная кладь», «Тетрис») и Ана София Хегер («Увиденное и услышанное»).
Эджертон сыграл недавно освобожденного заключенного Нейта, которому нужно защитить свою 11-летнюю дочь Полли. Застенчивой девочке приходится вместе с отцом спасаться бегством от коррумпированного шерифа и жестокого главаря банды.
«Располагая скудными ресурсами и не имея никого, кому можно было бы доверять, Нейт и Полли объединяются под огнем, когда он показывает ей, как бороться и выживать, а она учит его, что на самом деле означает безусловная любовь», — говорится в синопсисе ленты.
Режиссером фильма стал Ник Роулэнд, известный по картинам «Стойкая броня» и «Безжалостное солнце». Он написал сценарий боевика вместе с Люком Петровски, Джорданом Харпером и Беном Коллинзом.
В актерский состав вошли Одесса Эзайон, Джон Кэролл Линч, Дэвид Лайонс, Роб Янг.