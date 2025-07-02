Lionsgate опубликовал трейлер фильма «She Rides Shotgun» с Тароном Эджертоном

«Располагая скудными ресурсами и не имея никого, кому можно было бы доверять, Нейт и Полли объединяются под огнем, когда он показывает ей, как бороться и выживать, а она учит его, что на самом деле означает безусловная любовь», — говорится в синопсисе ленты.