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Исследование: мужчины с лишним весом привлекают женщин больше, чем худые

Фото: Priscilla Du Preez/Unplash

Ученые из Китайской академии наук провели исследование и выяснили, что женщины считают наиболее привлекательными мужчин с лишним весом. Об этом пишет Daily Mail.

В эксперименте участвовали 283 женщины из трех стран — Китая, Литвы и Великобритании. Им продемонстировали 15 черно-белых изображений мужчин с индексом массы тела (ИМТ) от 20,1 до 33,7, лица которых были размыты. Участницам предложили оценить изображения по шкале от одного (наименее привлекательное) до девяти (наиболее привлекательное). Результаты показали, что жительницы Китая считали самыми привлекательными мужчин с ИМТ 23,4, жительница Литвы — с ИМТ 23, а жительницы Великобритании — с ИМТ 26, 6. Такой индекс массы тела соответствует избыточному весу. Согласно классификации врачей, в норме он должен быть от 18,5 до 24,9.

Специалисты объясняют, что уровень жира в организме тесно связан с уровнем тестостерона. Лишний вес служит одним из «знаков качества» партнера. Что касается мужчин, то результаты у них противоположные. Предыдущие исследования показали, что они предпочитают спутниц с более стройным телосложением.

«Женщины, видимо, более склонны к ожирению, что правильно с точки зрения эволюции. Однако исследования показывают, что мужчины считают более привлекательными женщин без лишнего веса», — заключили исследователи.

Недавно доктора философии Тодд Пеццути и Калеб Уоррен из Чили и США провели другое исследование — они хотели выяснить, что делает людей крутыми. Респондентов просили вспомнить кого то, кто кажется им крутым или не крутым, хорошим или плохим. Затем они должны были оценить личность и ценности этого человека. В итоге ученые определили шесть личностных черт, благодаря которым человека воспринимают именно крутым, а не просто хорошим. К ним относятся экстраверсия, стремление к удовольствиям, влиятельность, авантюризм, открытость новому опыту и самостоятельность.

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