Исследование: мужчины с лишним весом привлекают женщин больше, чем худые

Недавно доктора философии Тодд Пеццути и Калеб Уоррен из Чили и США провели другое исследование — они хотели выяснить, что делает людей крутыми. Респондентов просили вспомнить кого то, кто кажется им крутым или не крутым, хорошим или плохим. Затем они должны были оценить личность и ценности этого человека. В итоге ученые определили шесть личностных черт, благодаря которым человека воспринимают именно крутым, а не просто хорошим. К ним относятся экстраверсия, стремление к удовольствиям, влиятельность, авантюризм, открытость новому опыту и самостоятельность.