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Режиссер Александр Митта попал в больницу

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Российский режиссер Александр Митта попал в больницу. Его госпитализировали в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника кинематографиста Геннадия Иванова.

Когда Митту положили в больницу и в каком состоянии он находится, Иванов не уточнил. «Мы все, его команда и студенты, молимся за него», — подчеркнул источник в разговоре с РБК.

Сын Митты Евгений заявил информагентству «Москва», что информация о тяжелом состоянии его отца — «неправда». В телеграм-каналах распространялась информация об этом. «Все хорошо», — заверил Евгений РИА «Новости».

30 июня в телеграме также появились сообщения о том, что Митта потерял сознание у себя дома. Тогда, по словам телеграм-канала Shot, кинематографисту вызвали скорую помощь, но от госпитализации он отказался. Эту информацию в семье Митты не комментировали.

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