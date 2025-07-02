Российский режиссер Александр Митта попал в больницу. Его госпитализировали в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника кинематографиста Геннадия Иванова.
Когда Митту положили в больницу и в каком состоянии он находится, Иванов не уточнил. «Мы все, его команда и студенты, молимся за него», — подчеркнул источник в разговоре с РБК.
30 июня в телеграме также появились сообщения о том, что Митта потерял сознание у себя дома. Тогда, по словам телеграм-канала Shot, кинематографисту вызвали скорую помощь, но от госпитализации он отказался. Эту информацию в семье Митты не комментировали.