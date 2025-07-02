Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой реабилитации после прохождения курса лечения рака

Кейт Миддлтон поделилась, что ей было очень трудно восстановиться и вернуться к обычной жизни после прохождения курса лечения рака. Такое заявление она сделала во время визита в онкологический центр при больнице Колчестера, пишет The New York Post.
Вернувшись к королевским обязанностям, 43-летняя принцесса Уэльская посетила графство Эссекс в Англии и встретилась с пациентами медучреждения. Герцогиня рассказала о собственном опыте пребывания под пристальным вниманием врачей и медсестер и подробно рассказала, насколько сложным для нее оказался период восстановления.
«Вы выглядите храбрым во время лечения. Когда оно завершено, кажется, что можно вернуться к обычной жизни, но на самом деле следующая фаза восстановления оказывается очень, очень сложной», — сказала Миддлтон. Она добавила, что очень важно, чтобы рядом с пациентом находился близкий человек, который окажет поддержку и поможет пройти этот период.
О своем заболевании Миддлтон заявила в марте 2024 года. В январе 2025 года супруга наследника британского престола сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии после успешного курса химиотерапии. На случай смерти Кейт королевская семья подготовила план «Рединг-мост». Название операции выбрал принц Уильям. Рединг — город, в котором родилась Кейт. Королевский обозреватель Бертран Декерс отметил, что этот выбор — не только жест уважения, но и «почти признание в любви» со стороны принца Уэльского.