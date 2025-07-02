Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой реабилитации после прохождения курса лечения рака

«Вы выглядите храбрым во время лечения. Когда оно завершено, кажется, что можно вернуться к обычной жизни, но на самом деле следующая фаза восстановления оказывается очень, очень сложной», — сказала Миддлтон. Она добавила, что очень важно, чтобы рядом с пациентом находился близкий человек, который окажет поддержку и поможет пройти этот период.