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Лили Джеймс и Риз Ахмед в трейлере фильма «Диспетчер»

Фото: Sigma Films

Кинокомпания Bleecker Street опубликовала трейлер фильма «Диспетчер» («Relay»). В российский прокат триллер выйдет 21 августа.

В центре сюжета — профессиональный посредник Том, к которому люди обращаются, когда хотят исчезнуть. Его работа — помогать людям, которые перешли дорогу крупным чиновникам. Новой клиенткой героя становится Сара, обладающая секретными документами. Чтобы выжить, ей придется играть по его правилам.

Видео: Bleecker Street/YouTube

Главные роли в фильме исполнили обладатель премии «Оскар» Риз Ахмед («Звук металла», «Веном», «Братья Систерс»), номинантка на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Лили Джеймс («Малыш на драйве», «Война и мир») и Сэм Уортингтон («По соображениям совести», «Аватар», «Аватар: Путь воды», «Эверест»).

Режссером выступил победитель Берлинского кинофестиваля Дэвид Макензи («Последняя любовь на земле», «Любой ценой», «Хэллем Фоу»). По его словам, он стремился сделать стильный оммаж подзабытым, но популярным и успешным триллерам прошлого, таким как «Разговор», «Прокол», «Марафонец», «Три дня Кондора» и «Клют».

Впервые ленту показали в прошлом году на кинофестивале в Торонто. Картина получила положительные отзывы критиков, которые хвалили ее за динамику, оригинальный сюжет и актерскую игру.

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