ЛДПР запустила бот для знакомств «Обоюдно»

Оно вошло в речь молодых людей в 2024 году. Тогда в сети распространился ролик с медиафутболистом Иваном Коршуновым, который использовал слово «обоюдно» в адрес проводницы поезда. После этого блогера Gazan выпустил трек «Обоюдно», а пользователи сети стали коверкать слово, превратив его в мем «абаюнда».