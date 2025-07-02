ЛДПР запустила бот для знакомств «Обоюдно»

ЛДПР запустила бот для онлайн-знакомств под названием «Обоюдно». Об этом сообщили в телеграм-канале партии.
Проект назвали «русским ботом для честных знакомств и отношений». Его создатели пообещали, что система проверки на базе искусственного интеллекта защитит пользователей «от мошенников и пустых анкет».
По словам представителей ЛДПР, в «Обоюдно» можно найти «только реальных людей с серьезными намерениями». Вместо фотографий бот предлагает «живые анкеты» с видео.
«От патриотизма до общих интересов: алгоритм подберет не только человека поблизости, но и действительно близкого по духу и увлечениям», — заявили в партии.
Авторы чат-бота предлагают найти с его помощью не только будущего партнера, но и «друзей, соратников и компанию для совместного досуга».
Подписчики ЛДПР назвали проект «крутой задумкой», но пожаловались, что анкету из бота пока нельзя удалить. Они пошутили также над названием чат-бота, напомнив про сленговое слово-мем «абаюнда».
Оно вошло в речь молодых людей в 2024 году. Тогда в сети распространился ролик с медиафутболистом Иваном Коршуновым, который использовал слово «обоюдно» в адрес проводницы поезда. После этого блогера Gazan выпустил трек «Обоюдно», а пользователи сети стали коверкать слово, превратив его в мем «абаюнда».