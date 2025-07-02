«Виртуозы Москвы» дадут благотворительный концерт в поддержку хосписа «Дом с маяком»

Оркестр сыграет произведения, которые редко исполняют на сцене, и покажет, как композиторы XX–XXI веков интерпретируют музыку барокко и Ренессанса. В программе вечера прозвучит музыка Генделя и Вивальди, живших в XVIII столетии, Холста и Уорлока, творивших в ХХ веке, а также нашего современника, молодого композитора Эльмира Низамова. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на помощь пациентам «Дома с маяком» — детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями.