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«Виртуозы Москвы» дадут благотворительный концерт в поддержку хосписа «Дом с маяком»

Фото: @пресс-материалы

10 июля в 19.30 в отеле «Балчуг Кемпински Москва» выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» с концертом в поддержку детского хосписа «Дом с маяком». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе учреждения.

Художественный руководитель оркестра — Владимир Спиваков. В этот раз «Виртуозы Москвы» выступят под управлением дирижера Джереми Уолкера (Великобритания), выпускника Королевского колледжа музыки (Лондон) и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (Москва).

Оркестр сыграет произведения, которые редко исполняют на сцене, и покажет, как композиторы XX–XXI веков интерпретируют музыку барокко и Ренессанса. В программе вечера прозвучит музыка Генделя и Вивальди, живших в XVIII столетии, Холста и Уорлока, творивших в ХХ веке, а также нашего современника, молодого композитора Эльмира Низамова. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на помощь пациентам «Дома с маяком» — детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями.

Оркестр «Виртуозы Москвы» образовался в 1979 году. Лучших музыкантов российской столицы объединил скрипач-виртуоз Владимир Спиваков. С момента основания коллектива он — его бессменный художественный руководитель. Оркестр входит в число лучших камерных оркестров мира. Музыканты выступали с концертами в европейских странах, США, России. В репертуаре коллектива — музыка различных стилей и эпох.

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