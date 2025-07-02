Белла Рэмси получила главную роль в сериале «Майя»

Белла Рэмси («Одни из нас», «Игра престолов») получила главную роль в сериале «Майя». В картине актриса сыграет с Дэйзи Хаггард («Вернуться к жизни»), для которой проект станет режиссерским дебютом, пишет Deadline.
Рэмси сыграет Майю, дочь-подростка героини Хаггард — Анны. По сюжету родственницы уезжают из Лондона и переезжают в сельский городок Шотландии по программе защиты свидетелей. В это время мать и дочь ищут два киллера.
В сериале будет шесть эпизодов. Шоу описывается как «атмосферное и мрачно-комичное». В нем будут затрагиваться темы опасного поведения мужчин, семьи, любви и связи между матерью и дочерью.
Съемки начнутся в Шотландии в этом году. Остальной состав актеров будет объявлен позднее. Производством проекта занимается студия Two Brothers Pictures.
«Эта история и эти персонажи, созданные Дэйзи, такие живые, тонкие, ужасно смешные и пугающе мрачные. Каждый персонаж словно выпрыгивает со страницы, диалоги невероятно остроумны, и я так рада сыграть Майю», — прокомментировала Белла.
Хаггард добавила, что изначально представляла в этой роли именно Рэмси: «Белла — чистая магия, просто безумно талантливая, и я не могу дождаться, когда мы поработаем вместе». Актрисы уже не в первый раз сыграют мать и дочь. Ранее они снимались в сериале Netflix «Хильда».