Белла Рэмси получила главную роль в сериале «Майя»

Хаггард добавила, что изначально представляла в этой роли именно Рэмси: «Белла — чистая магия, просто безумно талантливая, и я не могу дождаться, когда мы поработаем вместе». Актрисы уже не в первый раз сыграют мать и дочь. Ранее они снимались в сериале Netflix «Хильда».