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Netflix показал трейлер ситкома «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри

Фото: Netflix

Netflix показал трейлер нового ситкома Чака Лорри, создателя «Теории Большого взрыва». Проект под названием «Лиэнн» выйдет на платформе 31 июля.

Он расскажет о женщине средних лет по имени Лиэнн, которую после 33 лет брака оставляет муж. Героиня с помощью предприимчивой сестры вступает в новую жизнь: начинает ходить на свидания, занимается спортом и прощается с прошлым.

Видео: Netflix/YouTube

«Лиэнн учится справляться с хаосом и находит силы, веселье и надежду в самых неожиданных местах. Эта проникновенная комедия доказывает, что никогда не поздно переписать заново свою историю», — говорится в синопсисе шоу.

Главную роль в сериале исполнила стэндап-комик Лиэнн Морган («Вы сердечно приглашены»). Других персонажей исполнили Кристен Джонстон («Праведные Джемстоуны»), Селия Уэстон, Блейк Кларк, Райан Стайлс, Грэм Роджерс и Ханна Пилкес.

Авторами проекта выступили Лорри, Морган и Сьюзен МакМартин. Среди продюсеров — они и Джуди Мармел. В первом сезоне ситкома будет 16 эпизодов, все они выйдут на экраны одновременно.

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