Netflix показал трейлер ситкома «Лиэнн» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри

Netflix показал трейлер нового ситкома Чака Лорри, создателя «Теории Большого взрыва». Проект под названием «Лиэнн» выйдет на платформе 31 июля.
Он расскажет о женщине средних лет по имени Лиэнн, которую после 33 лет брака оставляет муж. Героиня с помощью предприимчивой сестры вступает в новую жизнь: начинает ходить на свидания, занимается спортом и прощается с прошлым.
«Лиэнн учится справляться с хаосом и находит силы, веселье и надежду в самых неожиданных местах. Эта проникновенная комедия доказывает, что никогда не поздно переписать заново свою историю», — говорится в синопсисе шоу.
Главную роль в сериале исполнила стэндап-комик Лиэнн Морган («Вы сердечно приглашены»). Других персонажей исполнили Кристен Джонстон («Праведные Джемстоуны»), Селия Уэстон, Блейк Кларк, Райан Стайлс, Грэм Роджерс и Ханна Пилкес.
Авторами проекта выступили Лорри, Морган и Сьюзен МакМартин. Среди продюсеров — они и Джуди Мармел. В первом сезоне ситкома будет 16 эпизодов, все они выйдут на экраны одновременно.