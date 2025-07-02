Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из‑за его антисемитской песни

Берк сообщил, что его сотрудники аннулировали визу музыканта, после того как тот выпустил трек «Heil Hitler». «Он дал много оскорбительных комментариев, на которые мои чиновники снова обратили внимание, как только он выпустил [эту] песню. У него [Уэста] здесь семья. Но если вы собираетесь исполнять песню и пропагандировать такого рода нацизм, то нам такого не нужно», — сказал министр. Он не уточнил, навсегда ли Уэсту запрещен въезд в Австралию, но отметил, что заявки на получение визы рассматриваются каждый раз в соответствии с австралийским законодательством.