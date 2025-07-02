Рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из‑за его антисемитской песни. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел страны Тони Берк, пишет ABC News.
Берк сообщил, что его сотрудники аннулировали визу музыканта, после того как тот выпустил трек «Heil Hitler». «Он дал много оскорбительных комментариев, на которые мои чиновники снова обратили внимание, как только он выпустил [эту] песню. У него [Уэста] здесь семья. Но если вы собираетесь исполнять песню и пропагандировать такого рода нацизм, то нам такого не нужно», — сказал министр. Он не уточнил, навсегда ли Уэсту запрещен въезд в Австралию, но отметил, что заявки на получение визы рассматриваются каждый раз в соответствии с австралийским законодательством.
Уэст не раз попадал в скандалы. В феврале он пришел на «Грэмми» вместе с женой Бьянкой Цензори, одетой в прозрачное платье. Через несколько дней артист выложил посты в соцсети X, где объявил себя нацистом. Он также постил порноролики и запустил продажу футболок со свастикой (через два дня сайт с продажами прекратил работу). В конце мая в соцсети X рэпер написал, что изменил свои политические взгляды и «покончил с антисемитизмом».