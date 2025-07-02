Группа «Тату» объявила о возвращении на сцену

Позже Волкова опубликовала видео с фотосессии и написала: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили». На возможное воссоединение дуэта девушки намекнули еще 1 июня. Они выложили пост, подписав его так: «Путь длиною в жизнь. И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед». Запись прокомментировал музыкант Сергей Лазарев. «Давно пора», — написал он. В мае певицы анонсировали концерт, который состоится 19 июля на ялтинском курорте «Мрия».