Группа «Тату» объявила о возвращении на сцену

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина в инстаграме* объявили о воссоединении группы. Девушки опубликовали фото с подписью: «Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного. Погнали!».
Позже Волкова опубликовала видео с фотосессии и написала: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили». На возможное воссоединение дуэта девушки намекнули еще 1 июня. Они выложили пост, подписав его так: «Путь длиною в жизнь. И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед». Запись прокомментировал музыкант Сергей Лазарев. «Давно пора», — написал он. В мае певицы анонсировали концерт, который состоится 19 июля на ялтинском курорте «Мрия».
Официально группа «Тату» распалась в 2011 году из-за конфликтов между девушками и желания обеих заняться сольной карьерой. Последним релизом коллектива стал двойной альбом ремиксов для лейбла Waste Management. После этого девушки воссоединялись по особым случаям, таким как церемония открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В 2021 году Катина анонсировала воссоединение коллектива. «Официальный трибьют „Тату“ — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей», — отмечала певица. Однако тогда на пост о возвращении отреагировал автор музыки и владелец прав на песни Сергей Галонян, который заявил, что разрешение на это он не давал и не будет. В 2022 году участницы группы дали совместный концерт в Минске. Ранее редактор «Афиши Daily» Владимир Завьялов рассказывал, почему коллективу не стоит возвращаться на сцену.
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