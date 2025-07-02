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Присяжные вынесли окончательный вердикт Пи Дидди. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: John Lamparski/Getty Images

В США завершился суд над Пи Дидди. Присяжные из 12 жителей Нью-Йорка вынесли окончательный вердикт, сообщает The Guardian.

Они признали рэпера виновным по двум пунктам из пяти. С него сняли обвинения в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Но признали виновным по пунктам, связанным с секс-работой.

Правительство заявило в суде, что будет добиваться для Комбса максимального срока — 20 лет лишения свободы. Приговор станет известен позже. Сторонам обвинения и защиты необходимо будет направить судье письма с просьбой, чтобы Комбса оставили под стражей или освободили под залог. Судья вынесет свой вердикт после того, как письма будут отправлены.

Судья Арун Субраманиан, который ведет это дело, поблагодарил присяжных за их «жертвенность»: «Я хочу, чтобы вы знали, что это вдохновляет всех нас. Вы слушали, вы работали вместе, вы были здесь каждый день, в любую погоду. Вы делали это без какой‑либо награды, кроме той, что приходит, когда ты откликаешься на призыв служить обществу. Это должно вселять надежду в каждого из нас».

Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходили в закрытом формате. За первые две недели показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорили о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

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