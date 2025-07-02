Присяжные вынесли окончательный вердикт Пи Дидди. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Судья Арун Субраманиан, который ведет это дело, поблагодарил присяжных за их «жертвенность»: «Я хочу, чтобы вы знали, что это вдохновляет всех нас. Вы слушали, вы работали вместе, вы были здесь каждый день, в любую погоду. Вы делали это без какой‑либо награды, кроме той, что приходит, когда ты откликаешься на призыв служить обществу. Это должно вселять надежду в каждого из нас».