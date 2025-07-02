Суд Манхэттена признал рэпера Пи Дидди виновным по четырем пунктам обвинения из пяти. Об этом сообщает New York Times.
В состав присяжных вошли восемь мужчин и четыре женщины. После 12 часов обсуждений они вынесли вердикт по четырем пунктам дела. Все они касаются торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозки для занятия проституцией.
По поводу пятого пункта обвинения о сговоре с целью вымогательства присяжные не смогли вынести единогласное решение. Они посчитали, что мнения обеих сторон — обвинения и защиты — все еще недостаточно убедительны. Сам музыкант не признал себя виновным ни по одному пункту. Ему грозит пожизненный срок.
Пи Дидди арестовали 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях.
Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. Показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорили о Дидди в начале судебного процесса, можно прочитать в материале «Афиши Daily».
Недавно Пи Дидди освободили от части обвинений. Сотрудники прокуратуры решили не рассматривать обвинения в попытке похищения, попытке поджога, пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми. Суд над Шоном Комбсом вызвал такой общественный резонанс, что в сети появились сгенерированные искусственным интеллектом видео о суде над Пи Дидди. В роликах показывают звезд, которые суде выдвигают фейковые обвинения в адрес музыканта.