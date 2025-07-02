По поводу пятого пункта обвинения о сговоре с целью вымогательства присяжные не смогли вынести единогласное решение. Они посчитали, что мнения обеих сторон — обвинения и защиты — все еще недостаточно убедительны. Сам музыкант не признал себя виновным ни по одному пункту. Ему грозит пожизненный срок.