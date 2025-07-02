В Париже закрыли Эйфелеву башню для туристов из‑за жары

Во вторник из‑за сильной жары во Франции частично или полностью закрыли около 1350 школ, а в регионах Ардеш и Дром более 5000 домов остались без электричества. Жителям советуют оставаться дома в самые жаркие часы и ограничить физическую активность. При этом к выходным на севере Франции значительно похолодает, однако в некоторых районах на побережье Средиземного моря в субботу температура все еще может показывать 39 градусов тепла.