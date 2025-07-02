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В Париже закрыли Эйфелеву башню для туристов из‑за жары

Фото: Jad Limcaco/Unplash

Власти Парижа закрыли доступ на вершину Эйфелевой башни для туристов из‑за аномальной жары. В стране объявлен красный уровень опасности, пишет Bloomberg.

Температура воздуха в городе во вторник достигла отметки в 41 градус. Помимо Франции жара наблюдается и в других странах Европы, например в Испании, Великобритании, Германии. В Португалии столбики термометров в воскресенье показали 46 градусов.

Повышение температуры связано с поступлением воздушных масс из Сахары и тепловым куполом — метеорологическим явлением, при котором область высокого давления удерживает горячий воздух у поверхности земли, не позволяя ему рассеиваться. Жара также усугубляется из‑за слишком теплой воды в морях у берегов Франции и Испании. Например, в некоторых районах температура воды в Средиземном море на 6 градусов выше нормы.

Во вторник из‑за сильной жары во Франции частично или полностью закрыли около 1350 школ, а в регионах Ардеш и Дром более 5000 домов остались без электричества. Жителям советуют оставаться дома в самые жаркие часы и ограничить физическую активность. При этом к выходным на севере Франции значительно похолодает, однако в некоторых районах на побережье Средиземного моря в субботу температура все еще может показывать 39 градусов тепла.

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