Скарлетт Йоханссон рассказала, как изменилась репрезентация женщин в кино

Скарлетт Йоханссон рассказала в интервью The Times, что в начале карьеры ей предлагали роли, которые в основном строились вокруг целей и потребностей мужских персонажей.
Однако, по ее словам, сегодня в Голливуде наступило «другое время для молодых женщин». «Посыл другой — стало гораздо больше примеров для подражания, женщины занимают влиятельные посты, и у меня появилось больше возможностей играть женщин, которым не нужно быть кем‑то одним», — сказала Йоханссон.
«Но когда я была моложе, во многих ролях, которые мне предлагали или на которые я соглашалась, амбиции или развитие персонажей были связаны с их привлекательностью для мужчин или с историей, ориентированной на мужчин. Однако сейчас это происходит реже — что‑то изменилось», — добавила она.
Это не первый раз, когда Йоханссон высказывается о репрезентации женщин в индустрии. В 2022 году звезда «Мстителей» говорила, что в юности Голливуд настолько ее «гиперсексуализировал», что ей казалось невозможным расширить свой репертуар и получить более разноплановые роли.