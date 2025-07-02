Скарлетт Йоханссон рассказала, как изменилась репрезентация женщин в кино

«Но когда я была моложе, во многих ролях, которые мне предлагали или на которые я соглашалась, амбиции или развитие персонажей были связаны с их привлекательностью для мужчин или с историей, ориентированной на мужчин. Однако сейчас это происходит реже — что‑то изменилось», — добавила она.