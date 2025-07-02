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Скарлетт Йоханссон рассказала, как изменилась репрезентация женщин в кино

Фото: Paramount Pictures

Скарлетт Йоханссон рассказала в интервью The Times, что в начале карьеры ей предлагали роли, которые в основном строились вокруг целей и потребностей мужских персонажей.

Однако, по ее словам, сегодня в Голливуде наступило «другое время для молодых женщин». «Посыл другой — стало гораздо больше примеров для подражания, женщины занимают влиятельные посты, и у меня появилось больше возможностей играть женщин, которым не нужно быть кем‑то одним», — сказала Йоханссон.

«Но когда я была моложе, во многих ролях, которые мне предлагали или на которые я соглашалась, амбиции или развитие персонажей были связаны с их привлекательностью для мужчин или с историей, ориентированной на мужчин. Однако сейчас это происходит реже — что‑то изменилось», — добавила она.

Это не первый раз, когда Йоханссон высказывается о репрезентации женщин в индустрии. В 2022 году звезда «Мстителей» говорила, что в юности Голливуд настолько ее «гиперсексуализировал», что ей казалось невозможным расширить свой репертуар и получить более разноплановые роли.

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