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Борис Чайка из галереи «Объединение» представил персональную выставку в Петербурге

Фото: «Объединение»

С 17 июня по 17 октября 2025 года в петербургском отеле Wynwood проходит персональная выставка художника Бориса Чайки «По пути», организованная совместно с московской галереей «Объединение».

Выставка исследует тему дороги как чувственного переживания в урбанистическом пейзаже. В экспозицию вошли живописные работы и керамические объекты художника без названия, что оставляет зрителю пространство для интерпретации.

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Борис работает с абстрактными формами и экспериментирует с материалами, фактурами и многослойными красочными покрытиями. Художник называет свой метод «ремесленным», уделяя внимание материалам и их свойствам.

Вдохновение он черпает в городских артефактах и пейзажах, которые переосмысливает и переносит в живописную плоскость. Живет и работает в Петербурге.

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