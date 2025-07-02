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Supermetall Market раскрыл программу маркета локальных брендов

6 июля в Москве пройдет четвертый Supermetall Market. Главной частью мероприятия станет маркет локальных брендов. Рассказываем подробнее, что ждем гостей в этом сезоне.

«Ресэшка» и La Barra объединятся, чтобы представить особую зону с редкими и культовыми предметами стритстайла, которые непросто найти в Москве. Каждый проект тщательно подбирает ассортимент, преимущественно ориентированный на мужскую аудиторию.

Бренд The VOW (зэ вау), чей дизайн создается в Лондоне, а экспериментальный цех работает в Москве, презентует новую капсулу: молочные оттенки, викторианские силуэты, хрупкая драматичность и элементы металла — на стыке нежности и нигилизма.

Fizuli покажет переосмысление азиатской идентичности в европейском контексте. В коллекциях бренда — высокая классика с воротниками-стойками, приталенные силуэты, расслабленный стритвир с продуманными деталями и спортивная линия для гибридного лайфстайла: от тренировок до отдыха.

Мультибренд Otdel Iskusstv представит интерьерные объекты вне времени, а Bad Gallery представит художников-резидентов, среди которых Илья Брезинский, Данила Shozy, Никита Kuir, Илья Sario, Ирина Печёрина и другие.

On Hair сделают гостям укладки и стрижки, а также проведут розыгрыши в диско-уголке. Шахматное сообщество RepChess организует турнир и выставит столы для свободной игры.

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В зоне «Фитмост» гостей будут ждать расслабляющий массаж от Chill&Heal, яркий макияж и возможность поиграть в пинг-понг. Музыкальную часть маркета поддержит Studio 21. А в стрит-арт-зоне при поддержке «Афиши» и художницы Маши Сомик разместится вендорный стикермат.

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