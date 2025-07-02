Давид Дастмалчян сыграет М.Байсона в фильме «Street Fighter»

Давид Дастмалчян («Жизнь Чака», «Человек-муравей») исполнит роль злодея М.Байсона в грядущем фильме «Street Fighter» от Legendary, основанном на серии видеоигр Capcom. Об этом сообщает Deadline.
М.Байсон, лидер преступной организации Shadaloo, известен своими амбициями мирового господства, незаконными вооруженными операциями и экспериментами по контролю разума.
Режиссером фильма выступает Китао Сакурай. В актерский состав также вошли Эндрю Кодзи, Ноа Сентинео, Джейсон Момоа, Роман Рейнс, Орвилл Пек, Кертис 50 Cent Джексон и Эндрю Шульц.
Франшиза Street Fighter, стартовавшая в 1987 году, рассказывает о масштабных турнирах между мастерами боевых искусств, организованных Байсоном. Последняя часть серии, Street Fighter 6, вышла в 2023 году и была признана лучшей файтинг-игрой года.