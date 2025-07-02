Поклонник Stardew Valley построил гигантский портрет создателя игры

Автор потратил на создание портрета около 20 часов. Для детализации он использовал игровые предметы — статуи, контейнеры и другие материалы, — применяя техники пиксель-арта и дизеринга. Пост Stillow стал четвертым по популярности за всю историю сабреддита игры.