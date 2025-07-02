Поклонник Stardew Valley построил гигантский портрет создателя игры

Поклонник Stardew Valley под ником Stillow воссоздал портрет создателя игры Эрика Бароне прямо на своей ферме.
Автор потратил на создание портрета около 20 часов. Для детализации он использовал игровые предметы — статуи, контейнеры и другие материалы, — применяя техники пиксель-арта и дизеринга. Пост Stillow стал четвертым по популярности за всю историю сабреддита игры.
Игрок признался, что не планировал проект заранее, а просто начал выкладывать цвета и градиенты «в надежде, что в конце получится красиво». В итоге результат вызвал восторг у сообщества.
Stillow отметил, что изначально увлекся Stardew Valley на телефоне, но, перейдя на ПК и познакомившись с модами, понял, что возможности игры куда шире. Тогда и появилась идея создать необычное полотно в виртуальном пространстве.
«Сначала я просто хотел расслабиться на пару дней. Не думал, что выйдет что‑то настолько крутое». Он добавил, что самым сложным было подобрать правильные предметы для передачи оттенков кожи и одежды Эрика Бароне. Stillow отметил, что был поражен такой бурной реакцией на свою работу: «Я ожидал, что будут просто приятные комментарии, но не представлял, что пост взлетит в топ».