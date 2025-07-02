Леонид Агутин спел на борту самолета, летящего в Сочи

Леонид Агутин спел пассажирам самолета на рейсе Москва — Сочи, пишет «Москвич Mag».
Стюардессы отыскали для него микрофон, а дальше получился почти концерт: зрители включили фонарики на телефонах, вытянули руки и начали подпевать и снимать видео, которые распространились в соцсетях. На них певец исполняет песни «Остров» и «Аэропорты». «Когда просто купил билеты Москва — Сочи и попал на концерт Агутина», — говорится в одном из видео. «Вероятность, что Агутин споет тебе в самолете, очень мала, но никогда не равна нулю», — пишет автор другого ролика.
Скорее всего, исполнитель летел на собственное мероприятие. 2 июля в Сочи стартует VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина.
Леонид Агутин недавно также провел гендер-пати во время сольного концерта в Петербурге. Беременная поклонница привлекла внимание музыканта плакатом с просьбой определить пол ее будущего ребенка. Оказалось, что пара взяла с собой конверт с результатами УЗИ и предложила певцу открыть его прямо на сцене. «У вас будет девочка!» — объявил музыкант.