Леонид Агутин спел на борту самолета, летящего в Сочи

Стюардессы отыскали для него микрофон, а дальше получился почти концерт: зрители включили фонарики на телефонах, вытянули руки и начали подпевать и снимать видео, которые распространились в соцсетях. На них певец исполняет песни «Остров» и «Аэропорты». «Когда просто купил билеты Москва — Сочи и попал на концерт Агутина», — говорится в одном из видео. «Вероятность, что Агутин споет тебе в самолете, очень мала, но никогда не равна нулю», — пишет автор другого ролика.