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Леонид Агутин спел на борту самолета, летящего в Сочи

Фото: пресс-служба «МТС Live Холл»

Леонид Агутин спел пассажирам самолета на рейсе Москва — Сочи, пишет «Москвич Mag».

Стюардессы отыскали для него микрофон, а дальше получился почти концерт: зрители включили фонарики на телефонах, вытянули руки и начали подпевать и снимать видео, которые распространились в соцсетях. На них певец исполняет песни «Остров» и «Аэропорты». «Когда просто купил билеты Москва — Сочи и попал на концерт Агутина», — говорится в одном из видео. «Вероятность, что Агутин споет тебе в самолете, очень мала, но никогда не равна нулю», — пишет автор другого ролика.

Из соцсетей

Скорее всего, исполнитель летел на собственное мероприятие. 2 июля в Сочи стартует VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина.

Леонид Агутин недавно также провел гендер-пати во время сольного концерта в Петербурге. Беременная поклонница привлекла внимание музыканта плакатом с просьбой определить пол ее будущего ребенка. Оказалось, что пара взяла с собой конверт с результатами УЗИ и предложила певцу открыть его прямо на сцене. «У вас будет девочка!» — объявил музыкант.

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