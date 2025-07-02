Сериал «Медведь» получит пятый сезон

Сериал «Медведь» официально продлен на пятый сезон. Об этом сообщает Variety.
Четвертый сезон, который вышел 25 июня, продолжает рассказывать, как Карми (Джереми Аллен Уайт), Сидни (Айо Эдебири) и Ричи (Эбон Мосс-Бахрах) справляются с управлением рестораном высокой кухни.
Шоу создал Кристофер Сторер, который вместе с командой продюсеров и съемочной группой продолжает развивать проект при поддержке FX Productions. «„Медведь“ остается любимцем зрителей во всем мире, а реакция на новый сезон — невероятная. Крис Сторер и команда снова доказали, что это одно из лучших шоу на телевидении, и мы рады продолжению», — отметил глава FX Джон Ландграф.
Ранее СМИ писали, что проект могут закрыть из‑за плотных графиков актеров, которые снимаются в других проектах. Кроме того, четвертый сезон «Медведя» получил худшие оценки в истории сериала — 71% на Rotten Tomatoes. Первый сезон сериала стартовал со 100%, второй — с 99%, третий — с 89%.