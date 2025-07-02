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Сериал «Медведь» получит пятый сезон

Фото: FX

Сериал «Медведь» официально продлен на пятый сезон. Об этом сообщает Variety.

Четвертый сезон, который вышел 25 июня, продолжает рассказывать, как Карми (Джереми Аллен Уайт), Сидни (Айо Эдебири) и Ричи (Эбон Мосс-Бахрах) справляются с управлением рестораном высокой кухни.

Шоу создал Кристофер Сторер, который вместе с командой продюсеров и съемочной группой продолжает развивать проект при поддержке FX Productions. «„Медведь“ остается любимцем зрителей во всем мире, а реакция на новый сезон — невероятная. Крис Сторер и команда снова доказали, что это одно из лучших шоу на телевидении, и мы рады продолжению», — отметил глава FX Джон Ландграф.

Ранее СМИ писали, что проект могут закрыть из‑за плотных графиков актеров, которые снимаются в других проектах. Кроме того, четвертый сезон «Медведя» получил худшие оценки в истории сериала — 71% на Rotten Tomatoes. Первый сезон сериала стартовал со 100%, второй — с 99%, третий — с 89%.

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