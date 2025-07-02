Сериал «Медведь» получит пятый сезон

Шоу создал Кристофер Сторер, который вместе с командой продюсеров и съемочной группой продолжает развивать проект при поддержке FX Productions. «„Медведь“ остается любимцем зрителей во всем мире, а реакция на новый сезон — невероятная. Крис Сторер и команда снова доказали, что это одно из лучших шоу на телевидении, и мы рады продолжению», — отметил глава FX Джон Ландграф.