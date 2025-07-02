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Вышел сник-пик анимационного сериала «Очи Ваканды»

Фото: Marvel Studios

Marvel Studios выпустила сник-пик (нарезку интересных кадров) своего нового анимационного сериала «Очи Ваканды», спродюсированного Райаном Куглером. Его премьера состоится 27 августа на Disney+.

Сюжет расскажет об опозоренной воительнице «Доры Миладже», которой поручено вернуть украденные артефакты из вибраниума. В тизере показаны легендарные воины Ваканды разных эпох и звучит фраза: «Ваканда — королевство, хранящее множество тайн».

Шоураннер Тодд Харрис назвал проект «почти антологией», объединяющей короткие истории в один связный сюжет. События начнутся в конце бронзового века и перерастут в масштабную шпионскую историю в стиле «вакандского Джеймса Бонда».

Озвучивать персонажей будут Кресс Уильямс, Винни Харлоу, Патриция Белчер, Линн Уитфилд, Жак Колимон, Джона Сяо, Стив Туссен и другие. Особую роль сыграет Аника Нони Роуз, звезда «Принцессы и лягушки».

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