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Каждый десятый человек предпочитает смотреть рилсы*, чем заниматься сексом

Фото: Robin Worrall/Unsplash

В Британии провели исследование, которое показало, что каждый десятый человек предпочитает просмотривать рилсы* и тиктоки, чем заниматься сексом со своим партнером.

Согласно опросу, жители Великобритании тратят в общей сложности 67,4 млн часов в день на думскроллинг — в среднем это 96 минут ежедневно, что эквивалентно двум полным суткам за месяц. Эта привычка негативно сказывается на продуктивности (46%) и креативности (28%), а также вызывает усталость и упадок сил у 28% опрошенных и тревожность у 22%.

Исследование заказала компания OnePlus. Ее представительница Селина Ши отметила, что люди слишком легко уходят в бесконечный скроллинг, даже находясь с близкими. По ее словам, важно вернуть контроль над своим временем и использовать смартфоны более разумно.

Исследование также показало, что 44% пользователей теряют чувство времени, а 22% не знают, сколько вообще проводят за просмотром коротких видео. При этом 52% признались, что мечтают о дополнительных часах в сутках, которые можно было бы посвятить важным делам: встречам с семьей, прогулкам на природе, творчеству или изучению языков.

Кроме того, 41% скроллят даже в туалете, а почти половина — во время общения с друзьями и родственниками. Некоторые не могут оторваться от телефона даже на свадьбах (12%), школьных мероприятиях (13%) и похоронах (6%). К самым токсичным темам респонденты отнесли негативные мировые события и сплетни о знаменитостях (по 32%).

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