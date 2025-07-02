Каждый десятый человек предпочитает смотреть рилсы*, чем заниматься сексом

Согласно опросу, жители Великобритании тратят в общей сложности 67,4 млн часов в день на думскроллинг — в среднем это 96 минут ежедневно, что эквивалентно двум полным суткам за месяц. Эта привычка негативно сказывается на продуктивности (46%) и креативности (28%), а также вызывает усталость и упадок сил у 28% опрошенных и тревожность у 22%.