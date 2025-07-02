Сеть «Золотое яблоко» ищет офисное помещение для своей штаб-квартиры в Москве

Ретейлер готовится снять 10–12 тыс. квадратных метров, аренда которых может обойтись компании в 720 млн рублей в год. Оперативно найти подходящий офис сложно из‑за низкой вакантности. Это вынуждает ретейлера пока размещать сотрудников в разрозненных объектах. Для этих целей «Золотое яблоко» дополнительно арендовало 132 рабочих места в коворкинге Aspace на Цветном бульваре.