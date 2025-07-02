Сеть «Золотое яблоко» ищет офисное помещение для своей штаб-квартиры в Москве

Основанная в Екатеринбурге косметическая сеть «Золотое яблоко» планирует разместить штаб-квартиру в Москве. Об этом сообщают источники «Коммерсанта».
Ретейлер готовится снять 10–12 тыс. квадратных метров, аренда которых может обойтись компании в 720 млн рублей в год. Оперативно найти подходящий офис сложно из‑за низкой вакантности. Это вынуждает ретейлера пока размещать сотрудников в разрозненных объектах. Для этих целей «Золотое яблоко» дополнительно арендовало 132 рабочих места в коворкинге Aspace на Цветном бульваре.
В самой компании информацию о поиске помещения для штаб-квартиры в Москве подтвердили. Офис требуется для консолидации подразделений и обеспечения резерва для будущего роста, уточнили в «Золотом яблоке». Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова предполагает, что аренда такого объекта обойдется в 720 млн рублей в год.
Головной офис «Золотого яблока» сейчас находится в Екатеринбурге. В Москве офисы косметической сети занимают около 2000 квадратных метров: это помещение в бизнес-центре «Брюсов» недалеко от станции метро «Тверская», также небольшие площади у компании есть в деловом кластере «Москва-Сити».